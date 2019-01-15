15.01.2019, 20:50

Стали известны имена лауреатов звания ”Друг культуры” за 2018 год

 (1)
rus.delfi.ee
EST
EV100: kätlemine
EV100: kätlemineFoto: RAIGO PAJULA, Presidendi kantselei

Сегодня, 15 января, министр культуры Индрек Саар объявил имена и названия тех компаний и частных лиц, которые поддерживали сферу культуры в течение прошедшего 2018 года.

В общей сложности в 2018 году звания, присуждаемого за поддержку культуры, удостоился 31 кандидат, в том числе главный приз — или звание ”Друг культуры года” — был присужден пяти кандидатам из области культуры.

Звание ”Друг культуры года” присуждается организации или частному лицу, внесшему в прошедшем году наиболее значительный вклад в поддержку культуры.

Лауреатами звания ”Друг культуры года” в 2018 году стали:

  • Narva Gate OÜ — За помощь, оказанную тартускому ”Новому театру” в ходе постановки спектакля ”Кремлевские соловьи” и в организации первого фестиваля ”Station Narva”.
  • Маарья Овийр-Нейвелт — За многолетнюю поддержку сферы искусства, за вклад в интернационализацию искусства и за поддержку других областей
  • Меэлис Кубитс — За многолетнюю работу по сбору средств на проведение культурных мероприятий и для коллективов, а также за личный вклад.
  • Силвия Кистлер-Томпсон и Эндрю Томпсонn — За создание и многолетнюю поддержку музея оккупации и свободы ”Vabamu”.
  • Хейти Хяэль и Alexela Group OÜ — Поддержка Симфонического оркестра стран Скандинавии, в состав которого входят ведущие мировые музыканты, а также за создание возможностей для продолжения деятельности оркестра, включая поддержку специальных программ.

Звание ”Друг культуры” присваивается организации или частному лицу, внесшему в предшествующем году значительный вклад в сферу культуры. Каждый имел возможность выдвинуть одного кандидата.

Лауреатами звания ”Друг культуры — 2018” стали:

  • Nordic Hotel Forum
  • Федор Берман и BLRT Grupp
  • Гуннар Сависаар
  • Меэлис Синилоо
  • Семья хутора ”Rumpo Mäe talu”
  • Viking Motors AS
  • Elisa Eesti AS
  • Harviker OÜ
  • Кристи и Сийм Каллас
  • AS Estiko
  • AS Liviko
  • AS Smarten Logistics
  • Тийт Пруули
  • GIGA AS
  • K-Projekt AS
  • Puiduklubi MTÜ
  • Riesenkampff Stiftung
  • Al Mare Auto OÜ / Audi Eesti
  • Tallink AS
  • Espak AS
  • Тынис Каазик
  • Utilitas OÜ
  • Telia Eesti AS
  • Стен Тамкиви
  • Энн Кунила
  • AS Silberauto

Звание ”Друг культуры” присуждается с 2011 года, и на протяжении многих лет в конкурсе участвовали сотни культурных организаций, кроме того, ежегодно лауреатами этого звания становятся несколько десятков компаний и частных спонсоров, ценящих культуру.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии