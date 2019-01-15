Стали известны имена лауреатов звания ”Друг культуры” за 2018 год

Сегодня, 15 января, министр культуры Индрек Саар объявил имена и названия тех компаний и частных лиц, которые поддерживали сферу культуры в течение прошедшего 2018 года.
В общей сложности в 2018 году звания, присуждаемого за поддержку культуры, удостоился 31 кандидат, в том числе главный приз — или звание ”Друг культуры года” — был присужден пяти кандидатам из области культуры.
Звание ”Друг культуры года” присуждается организации или частному лицу, внесшему в прошедшем году наиболее значительный вклад в поддержку культуры.
Лауреатами звания ”Друг культуры года” в 2018 году стали:
- Narva Gate OÜ — За помощь, оказанную тартускому ”Новому театру” в ходе постановки спектакля ”Кремлевские соловьи” и в организации первого фестиваля ”Station Narva”.
- Маарья Овийр-Нейвелт — За многолетнюю поддержку сферы искусства, за вклад в интернационализацию искусства и за поддержку других областей
- Меэлис Кубитс — За многолетнюю работу по сбору средств на проведение культурных мероприятий и для коллективов, а также за личный вклад.
- Силвия Кистлер-Томпсон и Эндрю Томпсонn — За создание и многолетнюю поддержку музея оккупации и свободы ”Vabamu”.
- Хейти Хяэль и Alexela Group OÜ — Поддержка Симфонического оркестра стран Скандинавии, в состав которого входят ведущие мировые музыканты, а также за создание возможностей для продолжения деятельности оркестра, включая поддержку специальных программ.
Звание ”Друг культуры” присваивается организации или частному лицу, внесшему в предшествующем году значительный вклад в сферу культуры. Каждый имел возможность выдвинуть одного кандидата.
Лауреатами звания ”Друг культуры — 2018” стали:
- Nordic Hotel Forum
- Федор Берман и BLRT Grupp
- Гуннар Сависаар
- Меэлис Синилоо
- Семья хутора ”Rumpo Mäe talu”
- Viking Motors AS
- Elisa Eesti AS
- Harviker OÜ
- Кристи и Сийм Каллас
- AS Estiko
- AS Liviko
- AS Smarten Logistics
- Тийт Пруули
- GIGA AS
- K-Projekt AS
- Puiduklubi MTÜ
- Riesenkampff Stiftung
- Al Mare Auto OÜ / Audi Eesti
- Tallink AS
- Espak AS
- Тынис Каазик
- Utilitas OÜ
- Telia Eesti AS
- Стен Тамкиви
- Энн Кунила
- AS Silberauto
Звание ”Друг культуры” присуждается с 2011 года, и на протяжении многих лет в конкурсе участвовали сотни культурных организаций, кроме того, ежегодно лауреатами этого звания становятся несколько десятков компаний и частных спонсоров, ценящих культуру.