Стали известны имена лауреатов звания ”Друг культуры” за 2018 год

В общей сложности в 2018 году звания, присуждаемого за поддержку культуры, удостоился 31 кандидат, в том числе главный приз — или звание ”Друг культуры года” — был присужден пяти кандидатам из области культуры.

Звание ”Друг культуры года” присуждается организации или частному лицу, внесшему в прошедшем году наиболее значительный вклад в поддержку культуры.

Лауреатами звания ”Друг культуры года” в 2018 году стали: