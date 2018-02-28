Стал ”почетным грузином”: премьер-министр Ратас выслушал представителей национальных меньшинств

26 февраля 2018 года премьер-министр Юри Ратас встретился с членами Союза Национально-культурных меньшинств Эстонии. Главной причиной визита главы кабмина в дом культурного общества ”ЛИРА” являлось обоюдное желание обсудить темы, которые волнуют представителей национальных меньшинств.

Но перед рабочей частью встречи состоялся небольшой концерт. На сцене с зажигательными танцами выступили представители недавно начавшего свою деятельность грузинского ансамбля ”Имеди” и танцоры лезгинского коллектива. Гости также увидели мордовские танцы в исполнении ансамбля ”Непоседы” и колоритный корейский танец ансамбля ”Ариран”.

В официальной части мероприятия основной темой обсуждения стал ”барьер” в лице эстонского языка для представителей национальных меньшинств. Часто задаваемым вопросом было то, как упростить дошкольникам в учебных пособиях материалы, написанные на эстонском. Были выдвинуты мнения, что нужно начать издавать учебники с вкладками, в которых будут переводы непонятных слов для иностранцев. Так же была предложена идея — создать бесплатные курсы языка тем, кто нуждается в изучении базового эстонского.

Премьер-министр записал все вопросы и пообещал помочь в преодолении препятствий, которые возникают у сообществ национальных меньшинств, но так же подчеркнул, что главное — стимул и стремление изучать эстонский.

”Если будет желание — то появятся и возможности для его изучения”, — сказал Юри Ратас.

Встреча не обошлась без памятных подарков. Почетный член правления ”Лиры” Рафик Григорян преподнес премьер-министру написанную им книгу о вкладе армян в развитие Эстонии начиная с 14 века. Отличился председатель местного грузинского национального общества ”Самшобло” Имеди Кекеишвили, который лично вручил Юри Ратасу кинжал ручной работы, изготовленный в Грузии, а также грузинскую традиционную мужскую форму ”Чоха” с газырями в виде золотистых патронов и 2 разных головных убора — кахетинские и гурийские меховые папахи.

Личный архив

Личный архив

После встречи в ”Лире” на странице Юри Ратаса в фейсбуке был опубликован такой комментарий:

