"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии?

В Эстонии опубликовано исследование ”Виртульный Русский мир Балтии”, проведенное Центром знаний о безопасности и обороне (Эстония) совместно с Центром передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям и компанией Singularex (Украина). Авторы исследования, Дмитрий Теперик и Григорий Сенькив, в течение 2013-2017 годов с помощью алгоритмов поиска и психолингвистических инструментов проанализировали свыше миллиона открытых профилей и свыше 92 миллионов публичных записей русскоязычных пользователей социальный сетей в странах Балтии.
- Как появилась идея этого исследования?
Директор Центра Григорий Сенькив: Мы много общаемся с русскоязычной молодежью Эстонии и в определенный момент стали замечать абсолютно чуждые современному молодому поколению — их ментальности и возрасту — высказывания, которые попахивают советским ”нафталином”. Мы стали разбираться, почему и как.
В оффлайне люди часто бывают сдержаны в проявлении своей позиции, и молодежь в том числе. А соцопросы не дают объективную картину, потому что русскоязычный человек уже научился давать правильные ответы в зависимости от того, что от него ожидает интервьюер.
В итоге мы поняли, что настоящее мнение молодых людей можно выявить в соцсетях. Последние 4-5 лет наблюдается вепонизация социальных сетей: они становятся одним из инструментов в информационной войне. Поэтому важно было определить, есть ли попытки влияния на русскоязычную молодежь Эстонии через соцсети.