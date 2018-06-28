"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии?



Теперик: Дезинформация, разумеется, распространяется на всех языках, но русскоязычные при этом, как показал ряд исследований, наиболее уязвимы с точки зрения восприятия враждебной дезинформации, особенно после начала войны в Украине. Соцсети, особенно русскоязычные ВКонтакте (ВК) и ”Одноклассники” (ОК) — благодарная среда для использования их с целью влияния. К тому же, в этой сфере по-прежнему царит абсолютная безнаказанность.



Мы провели исследование по русскоязычным соцсетям Эстонии и поняли, что связь между русскоязычными пользователями в онлайн-сетях не знает географических и политических границ. Поэтому мы и решили охватить все три страны. Мы предположили, что существуют сообщества, связанные с созданием и распространением идеологического контента. Исследование показало, что этот контент создается примерно 350 пользователей из стран Балтии.

- Но исследований в этой сфере, кажется, уже предостаточно. В чем особенность вашего?

Сенькив: Уникальность нашего исследования в том, что оно одно из первых дало количественно измеряемые характеристики информационной войны. До этого (и до сих пор это есть) исследования обычно не идут дальше размышлений и изучений отдельных ”кейсов”.

Мы говорим о так называемых ”больших числах”. Это не штучные находки. Был переработан гигантский объем информации. В том же ВК с 2009-го по 2017-й было создано 72 млн публичных записей, из которых около 3 млн носило идеологический характер. Мы этот объем проанализировали не глазами, а алгоритмами. При этом, анализируя весь этот объем, мы постарались максимально дистанцироваться от своих политических взглядов или личных убеждений.

СССР ушел в онлайн

- Перед тем, как определять идеологическую составляющую, вы изучили популярность соцсетей в странах Балтии. Какая из соцсетей в Литве пользуется наибольшей популярностью?

Теперик: Да, вместе с коллегами мы провели предварительные количественные замеры и поняли, что, например, Твиттер почти совсем не популярен среди русскоязычных людей в странах Балтии.