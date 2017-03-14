Ссора Таранкова и Воробья: кто-то сознательно ввел "крестного отца" в заблуждение?

Прения по делу об убийстве ”крестного отца” эстонского преступного мира Николая Таранкова начнутся через неделю, и в игру вступит защитник обвиняемого Юрия Воробья Ааду Луберг. До этого в ходе слушаний госпрокурор Вахур Верте провел перекрестный допрос свидетелей, показания которых оказались достаточно противоречивыми и не пролили достаточного количества света на причину ссоры между Таранковым и Воробьем, пишет Eesti Päevaleht.

Воробей утверждает, что если бы он не убил Таранкова, то тот убил бы его. С большой долей вероятности опасность угрожала и семье Воробья. Также из свидетельских показаний следует, что кто-то дезинформировал самого Таранкова или его приближенных относительно бизнеса Воробья. Кто — неясно, но, возможно, это был Анатолий Лукс, который на прошлой неделе также был заслушан судом.

Именно Лукс в свое время свел Ильмара Ибрагимова и члена правления Europetroleum OÜ Дмитрия Гладышева (более подробно об этом читайте в предыдущей статье): фирме для приобретения лицензии на продажу топлива нужен был один миллион евро. Так, 100 000 евро в дело вложил Гладышев, 700 000 евро — Ибрагимов (часть этих средств он якобы получил от некоего зарубежного инвестора), 200 000 евро — Лукс, ежемесячный доход которого, к слову, по его собственному утверждению, составляет всего 700-1000 евро. ”Деньги предоставила моя фирма ML Cool Car”, — сообщил он в суде. Вскоре Ибрагимов заметил, что Гладышев без его ведома совершает от имени фирмы сделки. Бизнес прогорел, а Ибрагимов остался без большей части вложенных денег (вернуть удалось лишь 100 000 евро). По словам Гладышева, остальные 600 000 евро он дал в долг Павлу Клопотовскому, который в свою очередь является другом Анатолия Лукса.

С этого момента и начинаются самые существенные расхождения. По словам Лукса, 700 000 евро принадлежали не Ибрагимову, как утверждал тот. ”Ибрагимов сказал, что эти 700 000 принадлежали Воробью”, — сообщил Лукс суду. Кроме того, Ибрагимов утверждает, что обратился за помощью к Воробью после того, как заметил странные движения средств на счетах фирмы, то есть в конце 2014-начале 2015 года. Лукс же заверяет, что Воробей присутствовал на собраниях правления фирмы уже с лета 2014.

Дружбу с Клопотовским Лукс отрицать не стал, но сказал, что тот от Europetroleum OÜ кредита не получал. ”Я на сто процентов знаю, что такого перевода не было”, — сказал Лукс, отметив, что не стал бы давать Клопотовскому таких денег. ”Таких кредитов нельзя давать фирмам с годовым оборотом менее 30 000 евро”, — отметил он и добавил, что Гладышев закупил на все эти деньги бензин. Несмотря на исчезновение средств в неизвестном направлении, сам Лукс не очень переживает по этому поводу, ссылаясь на то, что договор о займе заключен на пять лет и у него еще есть время для востребования долга.

Примечательно, что ранее Лукс был связан с масштабным налоговым мошенничеством на пищевом производстве Saarek, уголовное дело в отношении которого было прекращено в связи с нарушением разумных сроков судопроизводства, а Клопотовский в октябре минувшего года был признан виновным в отмывании денег и получил наказание в виде частично реального лишения свободы.

На вопрос прокурора Вахура Верте о том, связывает ли он себя с эстонским криминальным миром, Лукс ответил отрицательно, а на вопрос о своей законопослушности сказал: ”Да, пытаюсь”. Как бы то ни было, Лукс, помимо прочего, проходил по делу Андрея Кузякина, также именуемого лидером преступного мира. Кроме того, в распоряжении суда находятся записи телефонных разговоров Лукса и Станислава Волкова, которого тоже связывают с организованной преступностью. Таким образом, Лукс не может отрицать своего знакомства с криминальными авторитетами.

Вопрос заключается в том, какую роль сыграл Лукс в возможной дезинформации Таранкова относительно коммерческих дел Воробья. На суде Лукс отметил, что лично не был знаком с Таранковым. Однако, попасть к Таранкову на встречу было все равно непросто, поэтому слухи могли распространяться иными способами.

Имела ли место дезинформация Таранкова, и, если да, то кто ее автор, пока достоверно незвестно.