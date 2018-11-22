Ссора началась в спальне, причина — деньги. Подробности скандал вокруг Трампа, порноактрисы и эстонки

Миниутти ходатайствовала о запрете на приближение Авенатти, который, как утверждается, нанес ей синяки и ушибы. Об этом пишет Daily Mail.

Стали известны подробности того дела.

В судебном деле значится, что Авенатти и его спутница жизни эстонка Марели Миниутти уже в течение года ссорились из-за денег. И в конце концов мужчина якобы набросился на нее.

Ссора началась 13 ноября в их спальне. Причина — деньги.

Авенатти схватил предполагаемую жертву за запястье и попытался вытолкнуть ее из кровати. Миниутти попыталась отправить другу смску, но обидчик якобы вырвал телефон из рук.

”Он постоянно был подле меня, и я опасалась за свою безопасность”, — рассказывала женщина на допросе.

Когда же Миниутти попыталась позвать на помощь, крича из окна, мужчина схватил ее за руку и вытащил в коридор. По словам женщины, он нанес ей ссадины и синяки.

Актриса Миниутти снималась в таких фильмах, например, как „Ocean’s 8”.

На днях Авенатти опроверг обвинения в насилии.

”Я с нетерпением жду полного очищения своего имени и обнажения всех фактов. Я НИКОГДА не притеснял женщин и не применял домашнее насилие в отношении кого бы то ни было”, — написал Авенатти вчера вечером. ”Любое высказывание против — полная выдумка и фальсификация. Я — цель. И меня признают правым”.

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