США выделят Эстонии почти 14 миллионов долларов на защиту от российской агрессии

Подписанный на прошлой неделе американским президентом Дональдом Трампом законопроект об оборонном бюджете страны на 2018 год позволяет секретарю военно-воздушных сил США закупать землю и строить военные объекты за пределами Соединенных Штатов.

Как уточняет AirForceTimes, план оборонных расходов США в новом году составляет около 214 млн долларов — они предусмотрены на модернизацию и строительство военных объектов в Исландии, Норвегии и странах Восточной Европы, пишет Newsru.com.

В Эстонии, в качестве военного объекта, которому будут выделены деньги, значится авиабаза Эмари. США намерены выделить Эстонии 13,9 миллионов долларов.

Эти средства являются частью Европейской инициативы сдерживания (EDI). Программа EDI была инициирована властями США через несколько месяцев после того, как Россия присоединила Крым и стала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. "По мере того как мы продолжаем заниматься созданием динамической среды безопасности в Европе, финансирование EDI улучшает наши возможности для сдерживания и защиты от российской агрессии", — говорится в информационном бюллетене EDI.

По словам пресс-секретаря Европейского командования США Хуана Мартинеса, усовершенствование инфраструктуры на аэродромах, учебных центрах и полигонах в Европе повысит военную готовность США и их союзников в регионе, позволит лучше интегрировать совместные усилия.

В частности, крупные военные инвестиции — 55 млн долларов — в 2018 году планируется сделать в авиабазу "Кечкемет" в Венгрии. По словам Мартинеса, средства будут направлена на увеличение мощностей топливных хранилищ базы, строительство дополнительной полосы, а также в целом на модернизацию аэродрома, где могут размещаться американские истребители.