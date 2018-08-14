США призывают укреплять миссию воздушной полиции Балтии

В законе предусмотрено, что политическое и военное руководство США должно "рассмотреть возможность перехода от миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии к миссии ПВО".

Переход от миссии воздушной полиции к миссии ПВО будет означать, что несущие дежурство в странах Балтии истребители в случае кризиса смогут выполнять боевые задачи.

У балтийских стран нет своих истребителей. У Литвы есть системы ПВО малой дальности, и она покупает системы ПВО средней дальности, но пока не может купить ракеты большой дальности, например, "Patriot", которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

Подписанный Трампом закон содержит также призыв продолжать поддержку США балтийским странам.