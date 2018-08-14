США призывают укреплять миссию воздушной полиции Балтии

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник подписал принятый Конгрессом закон об оборонном бюджете страны на следующий год, который, помимо прочего, содержит и призыв законодателей изменить мандат миссии воздушной полиции НАТО в Балтийских странах на миссию противовоздушной обороны (ПВО).
В законе предусмотрено, что политическое и военное руководство США должно "рассмотреть возможность перехода от миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии к миссии ПВО".
Переход от миссии воздушной полиции к миссии ПВО будет означать, что несущие дежурство в странах Балтии истребители в случае кризиса смогут выполнять боевые задачи.
У балтийских стран нет своих истребителей. У Литвы есть системы ПВО малой дальности, и она покупает системы ПВО средней дальности, но пока не может купить ракеты большой дальности, например, "Patriot", которые могут сбивать самолеты или баллистические ракеты.
Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.
Подписанный Трампом закон содержит также призыв продолжать поддержку США балтийским странам.
Согласно документу, эта поддержка должна включать в себя "непрерывное и долгосрочное размещение вооруженных сил США, деятельность по обучению и поддержке сил специальных операций США, более интенсивные совместные учения с целью сдерживания агрессии, стимулирования взаимодействия, повышения устойчивости и создания условий для НАТО в случае необходимости предпринять коллективные действия".
По роте военнослужащих США было размещено в каждой из стран Балтии после аннексии Крыма в 2014 году до осени 2017 года, но после того, как в Литве, Латвии и Эстонии было создано по международному батальону НАТО, роты американских военных были выведены.
Сейчас американские военные приезжают на военные учения в Балтии из размещенной в Польше бригады.
Принятый Конгрессом закон предусматривает, что в следующем году оборонный бюджет США составит 716 млрд евро.