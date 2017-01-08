США увеличат масштаб и сложность военных учений в Европе, чтобы противостоять ”агрессии со стороны России”, заявил генерал-лейтенант Тим Рей после прибытия в Германию 2,8 тыс. единиц военной техники из США, в том числе сотен танков, передает РБК.

Заместитель главы Европейского командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Тим Рей заявил, что масштаб и сложность военных учений в Европе будут увеличены для сдерживания ”агрессии со стороны России”, сообщает Reuters.

”Позвольте мне быть ясным: это часть наших усилий по сдерживанию агрессии со стороны России, по обеспечению территориальной целостности наших союзников и поддержке свободы, процветания и мира в Европе”, — заявил Рей в германском порту Бремерхафен, куда прибыли сотни танков, грузовиков и другой военной техники из США.

По словам Рея, около 70 тыс. военнослужащих США, находящихся в Европе, быстро адаптируются к изменению стратегической обстановки, имея в виду ”военные операции России в Украине”, миграционные потоки из Сирии и рост исламистского радикализма.

В Бремерхафен прибыло около 2,8 тыс. единиц военной техники из США и около 4 тыс. военнослужащих.

Как ранее писал РБК, 4 января в порт Бремерхафен прибыло транспортное судно Resolve, при этом еще два судна с военной техникой Freedom и Endurance должны были прибыть в Германию не позже 8 января. Конвой доставил в Германию сотни танков, грузовиков и другой военной техники из США. Военная техника предназначена для дальнейшей транспортировки по железной дороге и автомобильным транспортом через Германию и Польшу в рамках наращивания военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы.

О том, что страны НАТО договорились о развертывании четырех батальонов в Прибалтике и Польше, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил в начале июля прошлого года по итогам саммита блока в Варшаве. Он отмечал, что батальоны будут созданы в качестве ”сдерживающей меры” и что почти все страны — члены альянса поучаствуют в формировании этих подразделений.