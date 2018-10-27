Срок сбора идей для программы развития Таллинна решено продлить
Идя навстречу поступившим пожеланиям, сбор идей для программы развития Таллинна "2021+" решено продлить до 16 ноября, сообщает Раэпресс.
Идя навстречу поступившим пожеланиям, сбор идей для программы развития Таллинна "2021+" решено продлить до 16 ноября, сообщает Раэпресс.
На первом этапе можно предлагать и обсуждать цели программы: каким мог бы стать Таллинн в недалеком будущем, каковы могут быть его амбиции. Пока больше всего поступило идей относительно городского пространства, в том числе транспорта, подвижности и безопасности, довольно много предложений касается образования, а вот предпринимательство и социальное обеспечение пока должного внимания не привлекли.
Сбор идей открыт на портале Таллинна по адресу: https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje и в Фейсбуке, в группе "Tallinna arengukava 2021+".
Narva eesti keele maja juhataja
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 05.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Logistik
UR PRODUCTS AS (MU-CONSULTANTS ...
Tähtaeg: 31.10.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.