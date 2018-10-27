27.10.2018, 15:41

Срок сбора идей для программы развития Таллинна решено продлить


rus.delfi.ee
EST
Tallinna vanalinn
Tallinna vanalinnFoto: Hendrik Osula

Идя навстречу поступившим пожеланиям, сбор идей для программы развития Таллинна "2021+" решено продлить до 16 ноября, сообщает Раэпресс.

На первом этапе можно предлагать и обсуждать цели программы: каким мог бы стать Таллинн в недалеком будущем, каковы могут быть его амбиции. Пока больше всего поступило идей относительно городского пространства, в том числе транспорта, подвижности и безопасности, довольно много предложений касается образования, а вот предпринимательство и социальное обеспечение пока должного внимания не привлекли.

Сбор идей открыт на портале Таллинна по адресу: https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje и в Фейсбуке, в группе "Tallinna arengukava 2021+".

Tallinn Hockey weekend
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