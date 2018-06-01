Срок подошел! Сертификаты 11 100 ID-карт признаны недействительными

По состоянию 1 июня Департаментом полиции и погранохраны признаны недействительными сертификаты затронутых риском 11 100 ID-карт и карт вида на жительство.

По гарантии уже готовы и отправлены в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны 3300 карт.

Эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх советует активным пользователям электронных услуг, которые еще не получили новую карту по гарантии либо не сообщили Департаменту полиции и погранохраны о своем желании получить карту по гарантии, заключить договор mobiil-ID.

"По гарантии можно обменять ID-карту и после 1 июня. До тех пор, пока человек не получит новую карту, в случае признания сертификатов вашей карты недействительными, при помощи старой ID-карты нельзя будет пользоваться электронными услугами и ставить дигитальную подпись. В случае, если в этом есть необходимость, советуем использовать mobiil-ID, который надо будет активировать в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны", — сказала Кирх.

Кирх добавила, что если человеку надо использовать э-услуги сразу же, но в бюро обслуживания возможно подать ходатайство о получении digi-ID. "Для получения digi-ID надо будет уплатить госпошлину и digi-ID можно получить сразу на месте в бюро обслуживания", — сказала Кирх.