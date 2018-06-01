01.06.2018, 13:10

Срок подошел! Сертификаты 11 100 ID-карт признаны недействительными


rus.delfi.ee
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ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

По состоянию 1 июня Департаментом полиции и погранохраны признаны недействительными сертификаты затронутых риском 11 100 ID-карт и карт вида на жительство.

По гарантии уже готовы и отправлены в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны 3300 карт.

Эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх советует активным пользователям электронных услуг, которые еще не получили новую карту по гарантии либо не сообщили Департаменту полиции и погранохраны о своем желании получить карту по гарантии, заключить договор mobiil-ID.

"По гарантии можно обменять ID-карту и после 1 июня. До тех пор, пока человек не получит новую карту, в случае признания сертификатов вашей карты недействительными, при помощи старой ID-карты нельзя будет пользоваться электронными услугами и ставить дигитальную подпись. В случае, если в этом есть необходимость, советуем использовать mobiil-ID, который надо будет активировать в бюро облуживания Департамента полиции и погранохраны", — сказала Кирх.

Кирх добавила, что если человеку надо использовать э-услуги сразу же, но в бюро обслуживания возможно подать ходатайство о получении digi-ID. "Для получения digi-ID надо будет уплатить госпошлину и digi-ID можно получить сразу на месте в бюро обслуживания", — сказала Кирх.

ID-карту и карту вида на жительство с признанными недействительными сертификатами можно как и прежде использовать для путешествий, как удостоверяющий личность документ, в аптеке и в качестве карты клиента до указанного на карте числа. Если документ с признанными недействительными сертификатами действует менее шести месяцев, то разумнее подать ходатайство о новой ID-карте или карте вида на жительство. Граждане Эстонии могут подать ходатайство о повторной ID-карте в электронной среде https://etaotlus.politsei.eе.

Если срок действия карты дольше, то следует проверить свою электронную почту @eesti.ee. B случае, если вам пришло оповещение от Департамента полиции и погранохраны и вы желаете получить карту по гарантии, то ответьте на письмо и сообщите, в каком бюро обслуживания вы желаете получить новую карту.

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„Если вы не получили оповещения, то консультацию можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000. По этому номеру можно также сообщить, в каком бюро человек желает получить свою новую карту", — добавила Кирх.

Дополнительную информацию можно найти и на сайте https://www.id.ee/?lang=ru&id=38560.

Людей, у которых заканчивается срок действия документов, просим заранее спланировать посещение бюро облуживания для получения нового документа и забронировать время посещения заранее, чтобы избежать ожидания в очереди. Это можно сделать на сайте https://broneering.politsei.ee/.

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