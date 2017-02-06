Срок подачи ходатайств по проекту "Дворы - в порядок!" истекает 1 марта

Более полумиллиона евро выделены нынче в бюджете Таллинна на субсидирование столичного проекта "Дворы — в порядок!", сообщает Раэпресс. Квартирные товарищества могут подавать ходатайства о субсидировании до 1 марта.

Субсидия предоставляется на создание и ремонт на дворовых территориях дорог и тротуаров перед домами, автостоянок, запирающихся навесов для мусорных контейнеров, решение во дворе проблемы ливневых стоков, создание и улучшение зон отдыха, спортивных и игровых площадок, посадку деревьев и кустарников, установку оград и т.д. С 2016 года можно ходатайствовать о субсидии на установку во дворе камер наблюдения и создание настенной суперграфики.

Ходатайство подается в районную управу вместе с проектом работ и не менее чем тремя ценовыми предложениями по их проведению.

Субсидия может составлять до 70% стоимости проекта. Максимальный размер ее для одного товарищества — 15 980 евро в год и 39 950 евро за три года. Субсидия выплачивается на основе представленных субсидируемым деклараций о расходах после проверки качества выполненных работ.