Срочники Куперьяновского батальона устроили прямое включение из казармы

Сегодня популярная группа в Facebook "Eestlaste livestream" пополнилась новыми авторами — срочниками Куперьяновского пехотного батальона, которые устроили прямое включение из казармы.

На видео видео, как два главных героя лежат на кроватях, слушают музыку и общаются со зрителями.

По словам командующего батальоном Тоомаса Тынисте, в свое свободное время военнослужащим срочной службы разрешено пользоваться гаджетами. ”Что они с ними делают, — их дело”, — сказал он.

Тынисте отметил, что срочникам запрещено снимать только то, что касается систем безопасности и охраны, и это наказуемо. Говоря о возможном присутствии нецензурной лексики и неподобающем поведении, Тынисте сказал, что предполагается, что речь идет все-таки о взрослых людях.