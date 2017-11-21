Среди таллиннских старейшин лишь двое живут в ”своих” районах

Сегодня мэр Таллинна Таави Аас представил старых и новых старейшин столичных районов. Однако, как выяснилось, лишь двое из всех них живут в районах, которыми управляют.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе живет в Кесклинне, хотя до этого долгое время проживал в Кристийне. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймон Кальюлайд также живет в Кесклинне.

Старейшина Хааберсти Марек Юргенсон вообще живет в Старом городе.

Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс проживает в Нымме, а старейшина Нымме Грете Шиллис — в Пыхья-Таллинне. По ее словам, она ищет себе жилье в Нымме, но это не так уж и просто, потому что местные жители очень дорожат своими домами.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева живет в Мууга, недалеко от самого Ласнамяэ.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет живет на улице Туукри в Кесклинне, а старейшина Пирита Алина Тубли проживает в Пирита-Козе. Таким образом, лишь они живут в ”своих” районах.

На самом деле, старейшины часто не живут в находящихся в их подчинении районах. Экс-мэр Таллинна Эдгар Сависаар жил и живет в Ляэне-Вирумаа, а на местных выборах 2013 года вообще ни один из кандидатов в мэры Таллинна не проживал в самой столице.

Дом нынешнего мэра Таави Ааса находится в Пылтсамаа, а в Таллинне он проживает в Пирита.