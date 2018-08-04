Среди показавших эстонским СМИ средний палец участников поминок по погибшим в Одессе эстонцам есть и известные личности

Вечером 29 июля полиция получила вызов к одному из домов в Вильянди, где было очень шумно. По прибытию на место выяснилось, что речь идет о поминках по погибшим в Одессе эстонцам.

Через какое-то время в соцсетях появилось видео, участники которого выражали свое негодование эстонской прессой, посылая ее ”в п***у” и показывая средний палец. Среди участников ролика можно заметить и известного пресс-секретаря и бывшего члена Вильяндиского горсобрания Монику Кузьмину.

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В течение нескольких дней комментариев от Кузьминой Delfi получить не удалось.

Кузьмина попала в орбиту внимания прессы в 2010 году, когда напала в ночном клубе в Вильянди на другую женщину и дело дошло до полиции. Тогда Кузьминой был назначен штраф в размере 7000 крон. Также она подала в отставку из горсобрания и более своей кандидатуры не выдвигала.

С 2013 года Кузьмина состоит в партии EKRE. Редактирует портал GoodNews ("Head Uudised").

По данным Delfi, Кузьмина являлась знакомой одного из погибших в Одессе молодых людей.