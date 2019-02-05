Среди иностранцев, совращающих в Финляндии детей, эстонцы на третьем месте. Что за этим стоит?

Лаура Маллене EST 5

Politseiinspektor Måns Enqvisti sõnul huvitavad Soome meediat eelkõige asüülitaotlejate, mitte aga tavaliste Soome elanike seksuaalkuriteod. Foto: Ilmar Saabas

По статистике больше всего совершенных иностранцами преступлений сексуального характера против детей в Финляндии совершают выходцы из Ирака, Афганистана и Эстонии. Издание Eesti Päevaleht встретилось с инспектором финской полиции Мансом Энквистом, чтобы разобраться в причинах, и посетило Дом девочек, предоставляющий защиту жертвам сексуального насилия.