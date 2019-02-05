Среди иностранцев, совращающих в Финляндии детей, эстонцы на третьем месте. Что за этим стоит?

По статистике больше всего совершенных иностранцами преступлений сексуального характера против детей в Финляндии совершают выходцы из Ирака, Афганистана и Эстонии. Издание Eesti Päevaleht встретилось с инспектором финской полиции Мансом Энквистом, чтобы разобраться в причинах, и посетило Дом девочек, предоставляющий защиту жертвам сексуального насилия.
Произошедшие в последние месяцы в Оулу изнасилования шокировали Финляндию: жертвами состоящей из иностранцев группировки стали десятки девочек и женщин, на которых нападали даже дома. Полиция задержала несколько взрослых мужчин иностранного происхождения по подозрению в изнасиловании и сексуальном использовании.