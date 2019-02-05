05.02.2019, 17:31

Среди иностранцев, совращающих в Финляндии детей, эстонцы на третьем месте. Что за этим стоит?

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Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST
Среди иностранцев, совращающих в Финляндии детей, эстонцы на третьем месте. Что за этим стоит?
Politseiinspektor Måns Enqvisti sõnul huvitavad Soome meediat eelkõige asüülitaotlejate, mitte aga tavaliste Soome elanike seksuaalkuriteod.Foto: Ilmar Saabas

По статистике больше всего совершенных иностранцами преступлений сексуального характера против детей в Финляндии совершают выходцы из Ирака, Афганистана и Эстонии. Издание Eesti Päevaleht встретилось с инспектором финской полиции Мансом Энквистом, чтобы разобраться в причинах, и посетило Дом девочек, предоставляющий защиту жертвам сексуального насилия.

Произошедшие в последние месяцы в Оулу изнасилования шокировали Финляндию: жертвами состоящей из иностранцев группировки стали десятки девочек и женщин, на которых нападали даже дома. Полиция задержала несколько взрослых мужчин иностранного происхождения по подозрению в изнасиловании и сексуальном использовании.

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