Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в связях с КГБ и слывет патологическим лжецом

Прокремлевский портал Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в сотрудничестве с КГБ и придумал себе фантастическое реноме. Жертвами сочиненных ”патологическим лжецом” Виллемом Роода историй могли стать и эстонские историки, опубликовавшие его выдумки в своих книгах, пишет Eesti Päevaleht.

"Я уже немолод, но, вероятнее всего, смог бы обезоружить вооруженного ножом человека, использовав незамысловатые приемы. Почему полиция ими не владеет?" — написал Роода для ”Спутника” в конце октября, комментируя инцидент на площади Вабадузе.

Роода 80 лет, его называют экспертом Sputnik по вопросам Эстонии и офицером ГРУ высокого ранга. В экспертных оценках он зачастую опирается на свой опыт военной разведки, который в действительности, как выясняется, отсутствует: Виллем Роода никогда не был офицером ГРУ. С 1950 года до расформирования районных колхозов от трудился трактористом на Сааремаа и в Пярнумаа. Неизвестно, когда именно Роода стал именовать себя офицером ГРУ, но первые письменные упоминания об этом относятся к 2004 году.

Vaeküla põllumajandustehnikumi õppeosakonna juhataja kiri teatab, et Rooda pole kunagi selles koolis õppinud. „Tehnikumi lõpetamist sel kuupäeval ja kuul ei olnud,” vastab kiri päringule Rooda haridustee kohta. Rahvusarhiiv

Люди, сталкивающиеся с Роода, называют его патологическим лжецом. Он обладает достаточно обширными знаниями и интересуется военной тематикой. К этому добавляется умение быстро реагировать и на ходу сочинять и связывать между собой статьи. Также поговаривают в связях Роода с КГБ и о том, что сейчас его снова нашли, чтобы привлечь к участию в пророссийской пропаганде.

Sputnik журналистов издания в свой офис не пустил, сославшись на сильную занятость Алексея Тоома. На адресованный Тоому вопрос относительно ГРУ-шного прошлого Роода и того, не скрывается ли он за псевдонимом Владимир Родини, ответила пресс-секретарь издания Марина Павленко: ”Алексей Тоом на является редактором статей Роода на Sputnik”. На письмо, в котором журналист предъявил выдержки с сайта, где Тоом был указан в качестве редактора к статьям Роода, ответа в течение вчерашнего дня не последовало. По телефону дозвониться тоже не удалось.

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Полностью статью можно прочитать в Eesti Päevaleht.