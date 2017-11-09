Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в связях с КГБ и слывет патологическим лжецом

Прокремлевский портал Sputnik использует в качестве эксперта тракториста, который подозревался в сотрудничестве с КГБ и придумал себе фантастическое реноме. Жертвами сочиненных ”патологическим лжецом” Виллемом Роода историй могли стать и эстонские историки, опубликовавшие его выдумки в своих книгах, пишет Eesti Päevaleht.
"Я уже немолод, но, вероятнее всего, смог бы обезоружить вооруженного ножом человека, использовав незамысловатые приемы. Почему полиция ими не владеет?" — написал Роода для ”Спутника” в конце октября, комментируя инцидент на площади Вабадузе.
Роода 80 лет, его называют экспертом Sputnik по вопросам Эстонии и офицером ГРУ высокого ранга. В экспертных оценках он зачастую опирается на свой опыт военной разведки, который в действительности, как выясняется, отсутствует: Виллем Роода никогда не был офицером ГРУ. С 1950 года до расформирования районных колхозов от трудился трактористом на Сааремаа и в Пярнумаа. Неизвестно, когда именно Роода стал именовать себя офицером ГРУ, но первые письменные упоминания об этом относятся к 2004 году.
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Люди, сталкивающиеся с Роода, называют его патологическим лжецом. Он обладает достаточно обширными знаниями и интересуется военной тематикой. К этому добавляется умение быстро реагировать и на ходу сочинять и связывать между собой статьи. Также поговаривают в связях Роода с КГБ и о том, что сейчас его снова нашли, чтобы привлечь к участию в пророссийской пропаганде.
Sputnik журналистов издания в свой офис не пустил, сославшись на сильную занятость Алексея Тоома. На адресованный Тоому вопрос относительно ГРУ-шного прошлого Роода и того, не скрывается ли он за псевдонимом Владимир Родини, ответила пресс-секретарь издания Марина Павленко: ”Алексей Тоом на является редактором статей Роода на Sputnik”. На письмо, в котором журналист предъявил выдержки с сайта, где Тоом был указан в качестве редактора к статьям Роода, ответа в течение вчерашнего дня не последовало. По телефону дозвониться тоже не удалось.
Полностью статью можно прочитать в Eesti Päevaleht.