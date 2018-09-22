Спрос превысил ожидания: к сбору генетических проб присоединилась третья аптека

ИД-карту нужно иметь при себе
Сдать генетическую пробу можно в аптеке Apotheka в торговом центре Viru в Таллинне с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов и по субботам с 11 до 15 часов; в торговом центре Lõunakeskus в Тарту — по будням с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 15 часов; в аптеке в столичном центре Solaris по будням с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 16 часов.
До того, как сдать пробу, необходимо зарегистрироваться в качестве генного донора. Это можно сделать как в интернете по адресу https://geenidoonor.ee/ru , так и в аптеке. Зарегистрироваться в аптеке можно через компьютер и при помощи считывателя ИД-карт или посредством Mobiil-ID. Свое согласие на забор пробы можно представить также и на бумажном носителе. Генных доноров в аптеках принимает специальный человек, который при необходимости поможет оформить согласие на взятие пробы и направит в отдельную комнату, где происходит забор проб.
Бронировать время заранее не нужно. Помимо аптек, забором проб занимаются также крупные больницы и лаборатории SYNLAB по всей Эстонии. С собой необходимо взять ИД-карту. Генными донорами могут стать все люди, достигшие 18 лет.
Что делают с пробами?
У генных доноров берут 6 мл крови из вены. Пробы доставляют в генное хранилище в Тарту, где для каждого нового донора проводится анализ генотипирования данных, иными словами, генные доноры получают персональную генетическую карту. Генотипирование означает анализ полного генома, определения 640 тысяч отдельных нуклеотидов (A, T, C, G), которые чаще всего различаются у разных людей. На основании генетической карты можно оценить индивидуальные риски наследственных заболеваний и подобрать подходящие медицинские препараты.
Генное хранилище Тартуского Университета создало для развития медицинской науки обширную базу данных, где хранятся данные 53 000 человек или 5% взрослого населения Эстонии. База данных генного хранилища также дополнена данными о здоровье из других баз данных и регистров. Разработаны методы для лучшей профилактики рисков здоровья, чтобы в дальнейшем, учитывая генетическую информацию, профилактика заболеваний была более продуктивной, а лечение — более точным. Созданный генным хранилищем биологический банк — один из лучших как в Европе, так и во всем мире. Расширение банка даст возможность повысить его ценность и для научно-исследовательской деятельности, и для создания модели, где приоритетом является персональная медицина, основывающаяся на генетической информации.