Спрос превысил ожидания: к сбору генетических проб присоединилась третья аптека

”Интерес посетителей аптек к сдаче генетических проб был выше ожидаемого. Люди были рады и благодарны за возможность сдать пробы именно в аптеке. Только за первые пару дней в двух аптеках забор крови был сделан у 200 человек. Поскольку в прессе было много информации на эту тему, то многие пожелали сдать пробы в лабораториях SYNLAB и крупных больницах”, — сказала провизор, представитель сети Apotheka Мари Красс.

”В связи с большим интересом посетителей к сдаче генетических проб, мы решили начиная с пятницы, 21 сентября, предоставить желающим возможность сдать кровь в еще одной аптеке Apotheka — в таллиннском торговом центре Solaris. Также мы продлили время для сдачи проб в аптеке в Viru Keskus на час”, — сказала Красс.

Все три аптеки расположены в торговых центрах с большой посещаемостью, чтобы люди могли совместить посещение магазина со сдачей пробы. Принимать генетические пробы будут до конца этого года либо до того момента, когда будет собрано 100 000 проб. Сдача генетической пробы проводится бесплатно.

”Поскольку позиция Apothekа такова, что инновационные решения и проекты, направленные на повышения благополучия населения, должны быть успешно реализованы, а также способствовать тому, чтобы общество становилось более здоровым и осведомленным, то мы решили принять участие и оказать помощь в сборе генетических проб. Сдавшие генетическую пробу получают новую информацию о себе, а заодно помогают эстонской науке и развитию инноваций”, — отметила Красс.