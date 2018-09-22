22.09.2018, 14:30

Спрос превысил ожидания: к сбору генетических проб присоединилась третья аптека

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rus.delfi.ee
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Спрос превысил ожидания: к сбору генетических проб присоединилась третья аптека
Foto on illustratiivneFoto: Raivo Tasso

В юбилейный год Эстонской Республики в эстонское генное хранилище будет собрано 100 000 новых образцов ген. Начиная с пятницы, 21 сентября, помимо аптек сети Apotheka в столичном торговом центре Viru и Lõunakeskuse в Тарту, генетические пробы можно будет сдать также в аптеке Apotheka торгового центра Solaris в Таллинне, сообщается в пресс-релизе.

”Интерес посетителей аптек к сдаче генетических проб был выше ожидаемого. Люди были рады и благодарны за возможность сдать пробы именно в аптеке. Только за первые пару дней в двух аптеках забор крови был сделан у 200 человек. Поскольку в прессе было много информации на эту тему, то многие пожелали сдать пробы в лабораториях SYNLAB и крупных больницах”, — сказала провизор, представитель сети Apotheka Мари Красс.

”В связи с большим интересом посетителей к сдаче генетических проб, мы решили начиная с пятницы, 21 сентября, предоставить желающим возможность сдать кровь в еще одной аптеке Apotheka — в таллиннском торговом центре Solaris. Также мы продлили время для сдачи проб в аптеке в Viru Keskus на час”, — сказала Красс.

Все три аптеки расположены в торговых центрах с большой посещаемостью, чтобы люди могли совместить посещение магазина со сдачей пробы. Принимать генетические пробы будут до конца этого года либо до того момента, когда будет собрано 100 000 проб. Сдача генетической пробы проводится бесплатно.

”Поскольку позиция Apothekа такова, что инновационные решения и проекты, направленные на повышения благополучия населения, должны быть успешно реализованы, а также способствовать тому, чтобы общество становилось более здоровым и осведомленным, то мы решили принять участие и оказать помощь в сборе генетических проб. Сдавшие генетическую пробу получают новую информацию о себе, а заодно помогают эстонской науке и развитию инноваций”, — отметила Красс.

ИД-карту нужно иметь при себе

Сдать генетическую пробу можно в аптеке Apotheka в торговом центре Viru в Таллинне с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов и по субботам с 11 до 15 часов; в торговом центре Lõunakeskus в Тарту — по будням с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 15 часов; в аптеке в столичном центре Solaris по будням с 16 до 19 часов и по субботам с 11 до 16 часов.

До того, как сдать пробу, необходимо зарегистрироваться в качестве генного донора. Это можно сделать как в интернете по адресу https://geenidoonor.ee/ru , так и в аптеке. Зарегистрироваться в аптеке можно через компьютер и при помощи считывателя ИД-карт или посредством Mobiil-ID. Свое согласие на забор пробы можно представить также и на бумажном носителе. Генных доноров в аптеках принимает специальный человек, который при необходимости поможет оформить согласие на взятие пробы и направит в отдельную комнату, где происходит забор проб.

Бронировать время заранее не нужно. Помимо аптек, забором проб занимаются также крупные больницы и лаборатории SYNLAB по всей Эстонии. С собой необходимо взять ИД-карту. Генными донорами могут стать все люди, достигшие 18 лет.

Что делают с пробами?

У генных доноров берут 6 мл крови из вены. Пробы доставляют в генное хранилище в Тарту, где для каждого нового донора проводится анализ генотипирования данных, иными словами, генные доноры получают персональную генетическую карту. Генотипирование означает анализ полного генома, определения 640 тысяч отдельных нуклеотидов (A, T, C, G), которые чаще всего различаются у разных людей. На основании генетической карты можно оценить индивидуальные риски наследственных заболеваний и подобрать подходящие медицинские препараты.

ТОП

Генное хранилище Тартуского Университета создало для развития медицинской науки обширную базу данных, где хранятся данные 53 000 человек или 5% взрослого населения Эстонии. База данных генного хранилища также дополнена данными о здоровье из других баз данных и регистров. Разработаны методы для лучшей профилактики рисков здоровья, чтобы в дальнейшем, учитывая генетическую информацию, профилактика заболеваний была более продуктивной, а лечение — более точным. Созданный генным хранилищем биологический банк — один из лучших как в Европе, так и во всем мире. Расширение банка даст возможность повысить его ценность и для научно-исследовательской деятельности, и для создания модели, где приоритетом является персональная медицина, основывающаяся на генетической информации.

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