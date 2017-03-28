"Справляйся как можешь?" Оценка трудоспособности по новой системе уже привела к первым обращениям в суд

Проживающий в Пыхья-Таллинне 57-летний Тыну Леэтберг с 2010 года являлся пенсионером по нетрудоспособности. В 2015 году Департамент социального страхования признал его стабильно нетрудоспособным. Прогрессирующее заболевание глаз настолько повлияло на его зрение, что однажды он может просто ослепнуть, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас мужчина еще хоть что-то видит лишь благодаря очень сильным очкам. ”Эта хроническая болезнь у меня с детства”, — говорит он.

Степень потери трудоспособности Леэтберга в разные времена варьировалась от 40 до 60%. Оценка проводилась каждые два года, а мужчина получал пенсию по потере трудоспособности в размере 167 евро. Вплоть до февраля текущего года, когда своим решением от 14 числа Касса по безработице постановила, что здоровье позволяет Леэтбергу работать. ”Трудоспособность не снижена”, — стояло в заключении комиссии, и это означало, что мужчина остается без пособия.

Решение было принято кассой на основании небольшого опросника и данных электронной инфосистемы о состоянии здоровья. ”Никто ничего не аргументировал и не объяснил”, — сокрушается мужчина, который не понимает, почему они вынесели именно такое решение.

Сейчас Тыну существует на пособие по бедности в размере 130 евро. Как на эти деньги выжить, — он пока не понял. Тем более, что, помимо прочего, ему надо покупать лекарства и очки. До декабря прошлого года Леэтберг работал в фирме по изготовлению замороженных кондитерских изделий, но его сократили. В течение нескольких месяцев он получал небольшое пособие по сокращению, но срок его выплаты закончился, а новую работу найти пока не удалось. От Кассы по безработице Леэтберг, кроме заключения о его трудоспособности, не получил ни помощи, ни совета. Кроме того, ему требуется еще одна операция на глаза и приходится постоянно бегать по врачам.

Так, Леэтберг решил опротестовать решение ведомства и подал жалобу в Таллиннский административный суд.

По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннского административного суда Аннели Вилу, они приняли жалобу Леэтберга в производство и попросили Кассу по безработице аргументировать свою позицию. Наряду с этим Леэтберг ходатайствовал о бесплатной правовой помощи от государства, но эту просьбу суд не удовлетворил. Мужчина не согласился с отказом и в свою очередь обжаловал его в окружном суде.

Касса по безработице, ссылаясь на отсутствие решения суда, ”казус Леэтберга” не комментирует. ”Человек приходил в Кассу по безработице, но дополнительных документов по решению не запрашивал”, — сообщила советник кассы по связям с общественностью Хелле Руузинг.

По словам руководителя Центрального союза людей с дефектами зрения Сюльви Сарапуу, им то и дело поступает информация о решениях, которые в одночасье делают бывших пенсионеров по нетрудоспособности трудоспособными. Примерно треть тех, кто получал ранее пособие по потере трудоспособности, после новой оценки его не получают. И самое печальное, по ее словам, то, что после оповещения эти люди, как правило, остаются один на один с полученным решением, безо всякой помощи со стороны той же кассы.

”Следует понимать, что болезнь прогрессирует. У разных людей это происходит с разной скоростью, но, в основном, все-таки все движется в сторону ухудшения, — сказала Сарапуу. — Реформа трудоспособности направлена лишь на то, чтобы уменьшить количество получателей пособия. Они до конца не продумали, что могут предложить этим людям после признания их трудоспособными, ведь любая работа им не подходит. Если они лишают таких людей пособия, то пусть покажут им разные возможности для дальнейшей жизни и обучения. Сейчас же происходит так, что отбирают пособие и все — ты здоров и справляйся сам, как можешь!”

По словам Руузинг, Касса по безработице всегда готова объяснить свое решение. ”Для этого необходимо обратиться напрямую в кассу”, — говорит она.

С момента, когда по новой системе стали оценивать трудоспособность тех, кому ранее уже была назначена степень потери трудоспособности (то есть с января), было подано 377 ходатайств о пересмотре решения. С июля прошлого года касса стала оценивать также трудоспособность тех, кто обращается за оценкой впервые. По этим решениям к настоящему моменту подано 130 жалоб. В 2016 году решение кассы в суде оспорил один человек. Его жалобу суд первой инстанции не удовлетворил. Срок, в течение которого можно обжаловать "приговор", пока не истек.