19.10.2017, 15:30

Способствовавший передаче взятки Сависаару Рейльян заплатит 33 000 евро штрафа

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rus.delfi.ee
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Maadevahetuse kohtuasi
Villu Reiljan maadevahetuse kohtuistungile saabumas.Foto: Andres Putting

Виллу Рейльян (64) — один из ключевых фигурантов процесса по обвинению в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара — избежал тюремного заключения, но будет вынужден выплатить государству в качестве наказания 33 000 евро. Согласно обвинению, Рейльян был посредником при передаче взятки Сависаару от предпринимателя Велло Кунмана.


Бывший политик пошел на сделку со следственными органами и в четверг, 19 октября, обговоренное наказание для него утвердил Харьюский уездный суд, передает rus.err.ee.

В рамках согласительного производства Виллу Рейльян был признан виновным в посредничестве при передаче взятки. За это преступление ему назначено наказание в виде денежного взыскания в размере 347 дневных единиц или 33 034,40 евро.

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