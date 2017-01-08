Новые реформы социального министерства, несмотря на их положительный оттенок, вызвали в обществе горячие споры. Так, например, часть жителей Эстонии уверены в том, что доплата на многодетность, предусмотренная для семей, воспитывающих троих и больше детей, поднимет волну рождаемости в асоциальных семьях.

”Куда родители-алкоголики потратят эти 300 евро? На детей. Вряд ли…”, — пишут пользователи социальных сетей, предлагая вместо надбавок к детским пособиям оказывать помощь адресно, в виде одежды или еды, а также призывая государство контролировать определенную категорию семей на предмет того, тратятся ли деньги на детей или же идут на увеселительные мероприятия находящихся под прицелом соцслужб неблагополучных родителей.

Комментирует пресс-секретарь Министерства социальных дел Яна Розенфельд:

Рождению каждого ребенка сопутствуют обязанности и расходы родителей. Государство в общих случаях не контролирует, каким образом родители расходуют выплаченные в качестве семейных пособий средства. Если родители не заботятся о своих детях надлежащим образом и не выполняют свои родительские обязанности, то это, прежде всего, вопрос работы служб по защите детства.

Работник службы защиты детства может оценить положение ребенка в семье в случае, если к нему поступит сигнал о том, что данный ребенок нуждается в помощи, и принять необходимые предусмотренные законом меры.

Первичные меры — сопровождение родителей и пояснение им их обязанностей по отношению к ребенку. Если детские пособия не достигают нужд ребенка, и из-за этого страдает его благополучие, тогда у работника службы защиты детства есть возможность ходатайствовать перед судом о предписании родителям, которые обязывают этих родителей вести себя образом, предполагающим поддержку ребенка.

В случае, когда имеется дело с родителями, которые не могут или не хотят действовать в интересах своего ребенка, несмотря на предписание суда, есть возможность ходатайствовать перед судом об ограничении или прекращении родительских прав. В таком случае ребенку назначается опекун (в некоторых случаях — местное самоуправление), которому выплачиваются предназначенные ребенку пособия и который отсчитывается о том, что эти деньги потрачены в пользу ребенка.

В случае если ребенку назначен опекун, родителям в общих случаях прекращается выплата семейного пособия. Согласно Конституции, забота о ребенке — обязанность родителя, понятие которой расширено до членов семьи, в том числе бабушек-дедушек. Семейные пособия задуманы как частичное покрытие расходов, связанных с воспитанием ребенка, однако последние, как правило, превышают пособия, выплачиваемые со стороны государства.

Еще один страх в связи с повышением размера семейных пособий — это возможная ”подготовка почвы” для того, чтобы прекратить выплату родительского возмещения, которое жители Эстонии привыкли называть ”родительской зарплатой”. Министерство социальных дел уверяет: выплаты родительского возмещения не прекратятся, но вот сама система выплат требует пересмотра.

О том, что родительское возмещение должно стать гибче, пишет в своем блоге руководитель отдела детства и воспитания Министерства социальных дел Ханна Всевиов, указывая на тот факт, что сегодняшняя система родительского возмещения дает семье мало возможностей для выбора и не всегда поддерживает гибкое участие родителей в рынке труда.

”Например, директива Европейской комиссии говорит о том, что беременным необходимо предоставить минимально 14-недельный отпуск, из которого две недели покрывает запрет на работу. В Эстонии во время 140-дневного отпуска по беременности и родам работать не разрешено, этот период в правовом смысле считается периодом временной нетрудоспособности. Однако на практике видно, что некоторые женщины способны и желают работать и в этот период”, — поясняет Ханна Всевиов.

И действительно: у семей Эстонии нет возможности комбинировать одновременно работу с частичной занятостью и отпуск, тогда как во многих странах Европейского Союза есть возможность такого комбинирования, и вариантов, когда родители могут придержать отпуск, а вместе с ним, и выплату возмещения, масса. Например, в Дании, Норвегии и Швеции можно комбинировать частично работу и отдых, родители могут уйти в отпуск по уходу как вместе, так и по отдельности, часть родительского возмещения можно сохранить на более поздний период, есть вариант выбрать между длинным менее оплачиваемым отпускным периодом и коротким, более высокооплачиваемым.

Представитель министерства считает, что новая система могла бы, например, дать возможность ”растянуть” период получения родительского возмещения на три года. В это время родители могли бы частично работать или же работать на полную ставку, тем самым приостановив свой отпуск. По возможности, позже к нему вернувшись.

Специалист по связям с общественностью Министерства социальных дел Яна Розенфельд на вопрос корреспондента ”Инфопресс” о том, что же принципиально может измениться в плане выплат для родителей, использующих 1,5-летний период как отпуск по уходу за ребенком, отвечает, что в данный момент трудно сказать, какие конкретно изменения претерпит закон о родительском возмещении. Однако можно быть уверенными, что полуторогодовалый период выплаты родительского возмещения сохранится.

"Планы претворить в жизнь изменения в данном законе сейчас находятся на стадии обсуждения и то, какие именно изменения соберутся вносить, выяснится в первой половине нового года. Разумеется, целью этих изменений является сделать систему родительского возмещения более гибкой, что даст возможность родителям маленьких детей лучшим образом совместить работу и семейную жизнь в период родительского отпуска", — пояснила Яна Розенфельд.