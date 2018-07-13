Споры в квартирных товариществах Ласнамяэ чаще всего связаны с должниками

Действующая при районной управе Ласнамяэ комиссия по решению споров в квартирных товариществах подвела итоги полугодовой деятельности, показывающие, что чаще всего предметами спора становятся должники и шум. Немало вопросов вызывает также новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, сообщает управа Ласнамяэ.

В рамках инициированного районной управой проекта к юристу обращаются как собственники квартир, так и члены правления квартирных товариществ. Многие споры обусловлены неверным толкованием закона и недостатком взаимопонимания между людьми. ”Трудности в общении между сторонами — одна из причин того, почему люди обращаются за помощью, а также почему многие случаи доходят до суда”, — объясняет старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Наиболее сложными оказываются проблемы, связанные с должниками. ”Часто квартирные товарищества обращаются к нам и с жалобами на должников, причем практика показывает, что решение таких проблем оказывается наиболее сложным”, — говорит Юферева.

Распространены и жалобы на решения, принятые общим собранием товарищества. В ряде случаев в комиссию обращались с просьбой пояснить порядок обжалования принятых общим собранием решений.