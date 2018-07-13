13.07.2018, 12:50

Споры в квартирных товариществах Ласнамяэ чаще всего связаны с должниками


rus.delfi.ee
EST
Lasnamägi, Lasnamäe
Foto: Karin Kaljuläte

Действующая при районной управе Ласнамяэ комиссия по решению споров в квартирных товариществах подвела итоги полугодовой деятельности, показывающие, что чаще всего предметами спора становятся должники и шум. Немало вопросов вызывает также новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, сообщает управа Ласнамяэ.

В рамках инициированного районной управой проекта к юристу обращаются как собственники квартир, так и члены правления квартирных товариществ. Многие споры обусловлены неверным толкованием закона и недостатком взаимопонимания между людьми. ”Трудности в общении между сторонами — одна из причин того, почему люди обращаются за помощью, а также почему многие случаи доходят до суда”, — объясняет старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Наиболее сложными оказываются проблемы, связанные с должниками. ”Часто квартирные товарищества обращаются к нам и с жалобами на должников, причем практика показывает, что решение таких проблем оказывается наиболее сложным”, — говорит Юферева.

Распространены и жалобы на решения, принятые общим собранием товарищества. В ряде случаев в комиссию обращались с просьбой пояснить порядок обжалования принятых общим собранием решений.

Зачастую проблемой становится шум, вызванный работой вентиляционной или отопительной системы, или запахи пищи, беспокоящие после завершения ремонта в соседней квартире.

”Следует признать, что далеко не всегда все эти случаи должны доходить до нас, и тем более до суда. Это изнурительно для обеих сторон. Каждый дошедший до суда случай — это нереализованная возможность разрешить конфликт спокойно и во внесудебном порядке”, — сказала Юферева.

”Мы помогаем выяснить причину спора и связаться с другой стороной конфликта, чтобы по возможности созвать круглый стол, за которым юрист объяснит юридическую подоплеку и предложит пути решения, — говорит Юферева. — Мы и дальше будем работать над тем, чтобы как можно меньше споров доходило до суда. Для этого следует наладить более тесное сотрудничество с жителями и квартирными товариществами”.

В Ласнамяэ насчитывается более 700 квартирных товариществ. В рамках проекта в комиссию обратились для решения более чем 200 случаев. Проект реализуется в сотрудничестве с юридическим бюро Progressor.

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