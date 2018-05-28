28.05.2018, 20:56

Споры в Комиссии по трудовым спорам теперь можно решить примирением или компромиссом

 (2)
Алексей Старков
Алексей Старков
EST 7
Споры в Комиссии по трудовым спорам теперь можно решить примирением или компромиссом
Заместитель директора инспекции труда Эстонии Меэли Мийдла-Ванаталу.Foto: Aleksei Starkov

С этого года в инструментариуме комиссий по трудовым спорам (КТС) появились возможности примирительного производства и окончания спора компромиссом сторон, что, как считают в трудовой инспекции, привлекательно для предприятий в том числе и в смысле имиджа.

На примирительное производство комиссия идёт с согласия обеих сторон спора. Примирителем в таком случае выступает заведующий комиссией, который может указать работнику и работодателю, чтó те должны сделать для прекращения спора, и в случае примирения сторон решение КТС по делу не публикуется.

Возможность компромисса отличается тем, что само разбирательство спора может и не быть примирительным, а идти в обычном порядке, то есть решение принимается в пользу той или другой стороны, но до тех пор, пока оно не вступило в законную силу, стороны вправе всё же договориться, тогда руководитель комиссии зафиксирует эту договорённость и прекратит производство по трудовому спору. Для компромисса законом установлены определённые ограничения, например, он должен быть выполнимым. ”Пряником” компромисса тоже является неразглашение факта спора.

- Когда решение комиссии публикуется, то там ведь указывается название предприятия, а от этого уже может пострадать его имидж, чего работодатели не хотели бы, — сказала на брифинге для ида-вируской прессы заместитель директора инспекции труда Эстонии Меэли Мийдла-Ванаталу. По её словам, такая заинтересованность уже начала срабатывать и на практике.

И компромисс, и мировое соглашение нельзя потом оспорить в суде, как обычное решение КТС.

Новшеством является и право заведующего комиссии рассмотреть трудовой спор без присутствия сторон, а в порядке письменного производства. К этому методу можно прибегнуть, если адресат требований признаёт их в полном объёме, если стороны согласны на рассмотрение вопроса без их присутствия и письменных доказательств достаточно и если предмет спорта — денежные требования не более 6400 евро.

ТОП

Вместе с тем для рассмотрения трудового спора в общем порядке с этого года больше не действует ограничение цены спора 10-ю тысячами евро, т.е. КТС в рамках своей компетенции может рассматривать дела с любым размером требований. Но надо помнить, что упомянутая компетенция касается не всех аспектов и видов трудовой деятельности. КТС рассматривает споры, которые возникают в трудовых отношениях, но не разбирает вопросы ущерба здоровью от несчастного случая на производстве или профзаболевания. И само понятие ”трудовые отношения” в данном случае увязано с наличием трудового договора.

- Споры, возникающие в отношениях, построенных на договорах подряда или поручения, надо разбирать в суде. Правда, бывают ситуации, когда стороны сначала подписывают, например, подряд, а потом появляются признаки работы по трудовому договору. В таком случае человек вправе обратиться в комиссию, чтобы та установила, были ли эти отношения трудовыми, — сказала Мийдла-Ванаталу. Признаком работы по ТД она назвала, например, замену самостоятельной работы подрядчика, которому поставлена задача, а средства он выбирает сам, на подчинение текущим указаниям работодателя.

Пятьдесят на пятьдесят

Общее число трудовых споров во всех КТС Эстонии и в Ида-Вирумаа, в частности, уже несколько лет стабильно, явствует из отчёта трудовой инспекции за прошлый год. В 2017 году комиссии по республике получили 2606 заявлений, в 2016 — 2671, в 2015 — 2691. Для сравнения: в кризисном 2009 году, когда в экономике было больше проблем, число таких дел приближалось к 6400. В Ида-Вирумаа в минувшем году в комиссию по трудовым спорам поступило 277 заявлений, в позапрошлом — 259, двумя годами ранее — 280.

Больше всего споров в трудовых отношениях возникает по Эстонии в таких отраслях, как строительство, торговля, гостиничное дело, общепит, по содержанию большинство споров связаны с денежными требованиями. ”В Ида-Вирумаа нынче проблем больше всего было на двух предприятиях по производству металлических изделий, откуда поступила почти треть ида-вируских трудовых споров. Опять же основной проблемой является невыплата заработка”, — говорится в отчёте. Там констатируется и такая тенденция: чем меньше уезд, тем больше количество трудовых споров там ”завязано” лишь на несколько проблемных предприятий.

Трудовая инспекция отмечает также, что по-прежнему большинство трудовых споров доходят до комиссий не в процессе трудовых отношений, а когда те уже закончились, хотя иногда уместно решать эти вопросы раньше. В то же время, стороны всё чаще представляют в своих заявлениях не одно, а несколько связанных требований сразу, что, по мнению надзорного органа, говорит о большей правовой подкованности людей.

В комиссию могут обращаться как работники, так и работодатели. Однако последние за прошлый год подали лишь 11 процентов от общего числа заявлений. На вопрос ”ИП” о том, как распределяются между сторонами выигрыши и проигрыши, Меэли Мийдла-Ванаталу ответила, что по статистике за многие годы — примерно поровну. Долю случаев, когда проигрывают лишь по формальным, процедурным причинам, она оценила не более чем в 10 процентов. Это, например, ситуации, когда человек работал без надлежащего оформления.

Руководитель не отрицала общепринятое мнение, что работник по-прежнему является более слабой стороной трудовых отношений. Но обе стороны — то есть и работники тоже — всё чаще берут с собой на заседания людей с юридическими знаниями. Учитывая, что заседания КТС, как правило, ведутся на эстонском языке, человеку, не знающему его, нелишне взять с собой и родственника или друга, говорящего по-эстонски. При обращении в КТС, как и в суд, так же можно ходатайствовать о бесплатной правовой помощи, напомнила Мийдла-Ванаталу.

В обычном заседании комиссии по трудовым спорам вместе с председателем дело разбирают представители работодателей и профсоюзов. Дефицит кадров ”заседателей” в комиссиях есть, подтвердила чиновник и рекомендовала ида-вируским работодателям и профобъединениям позаботиться об обучении потенциальных членов комиссий государственному языку.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Сделка века: предположительно за полмиллиарда евро Eesti Energia покупает компанию Nelja Energia

28.05.2018
По данным Delfi, завтра после обеда государственный концерн Eesti Energia обнародует информацию о покупке концерном принадлежащей норвежцам компании Nelja Energia, специализирующейся на ветряной энергии.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Экстренная посадка в Копенгагене вылетевшего из Таллинна самолета, тяжелые ДТП и впечатляющее расширение DELFI

28.05.2018
Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika.
Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене.
Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО DELFI: "Люди падают в обморок": Таллинн намерен развивать кальянную культуру по примеру Петербурга

28.05.2018
Местные представители кальянного бизнеса признают, что в Таллинне и Эстонии кальянная культура отстает от России. Чтобы развивать здесь кальянное дело, в Эстонию с мастер-классами приглашают кальянных мастеров из Петербурга.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Экономист: перевод часов — ненужная и устаревшая привычка

28.05.2018
Сейчас 110 стран из 192 существующих регулярно переходят на зимнее и летнее время. Но в последнее время в мире все чаще стало высказываться мнение о полной бессмысленности перевода часов. Исследователи выяснили, что это причиняет большой вред экономике, а зарабатывают на этом только производители лекарств и аптеки, пишет экономист Дмитрий Смирнов в "МК-Эстония".
Подробнее

ИНТЕРВЬЮ: Директор Силламяэского музея Аала Гитт — о дружбе с Лембитом Ульфсаком, о случае, сделавшем её художницей

28.05.2018
Отметила свой юбилей одна из известных в регионе и Эстонии художниц, руководитель Силламяэского музея Аала Гитт. В интервью для ”Инфопресса” она поведала о своём полном приключений детстве, в котором была и дружба с юным Лембитом Ульфсаком, о случае, сделавшем её художником, о том, как закалили её тяжелые испытания, о рождении и становлении городского музея и непростых вызовах, которые бросает музею сегодняшний день.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Фотоконкурс “НАШ ДОМ 2018“ — присылай фотографии своей спальной комнаты

28.05.2018
Если вы являетесь обладателем красивой и вдохновляющей спальной комнаты, запечатлите ее на фотокамеру и участвуйте в конкурсе “НАШ ДОМ 2018” в категории Спальная комната. Имя победителя, выигравшего промежуточный приз, станет известно путем читательского голосования в конце июня, в качестве приза будет разыграна подарочная карта от фирмы Rave Mööbel на сумму 250 €.
Подробнее