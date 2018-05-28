Споры в Комиссии по трудовым спорам теперь можно решить примирением или компромиссом

- Когда решение комиссии публикуется, то там ведь указывается название предприятия, а от этого уже может пострадать его имидж, чего работодатели не хотели бы, — сказала на брифинге для ида-вируской прессы заместитель директора инспекции труда Эстонии Меэли Мийдла-Ванаталу. По её словам, такая заинтересованность уже начала срабатывать и на практике.

И компромисс, и мировое соглашение нельзя потом оспорить в суде, как обычное решение КТС.

Новшеством является и право заведующего комиссии рассмотреть трудовой спор без присутствия сторон, а в порядке письменного производства. К этому методу можно прибегнуть, если адресат требований признаёт их в полном объёме, если стороны согласны на рассмотрение вопроса без их присутствия и письменных доказательств достаточно и если предмет спорта — денежные требования не более 6400 евро.

Вместе с тем для рассмотрения трудового спора в общем порядке с этого года больше не действует ограничение цены спора 10-ю тысячами евро, т.е. КТС в рамках своей компетенции может рассматривать дела с любым размером требований. Но надо помнить, что упомянутая компетенция касается не всех аспектов и видов трудовой деятельности. КТС рассматривает споры, которые возникают в трудовых отношениях, но не разбирает вопросы ущерба здоровью от несчастного случая на производстве или профзаболевания. И само понятие ”трудовые отношения” в данном случае увязано с наличием трудового договора.

- Споры, возникающие в отношениях, построенных на договорах подряда или поручения, надо разбирать в суде. Правда, бывают ситуации, когда стороны сначала подписывают, например, подряд, а потом появляются признаки работы по трудовому договору. В таком случае человек вправе обратиться в комиссию, чтобы та установила, были ли эти отношения трудовыми, — сказала Мийдла-Ванаталу. Признаком работы по ТД она назвала, например, замену самостоятельной работы подрядчика, которому поставлена задача, а средства он выбирает сам, на подчинение текущим указаниям работодателя.

Пятьдесят на пятьдесят

Общее число трудовых споров во всех КТС Эстонии и в Ида-Вирумаа, в частности, уже несколько лет стабильно, явствует из отчёта трудовой инспекции за прошлый год. В 2017 году комиссии по республике получили 2606 заявлений, в 2016 — 2671, в 2015 — 2691. Для сравнения: в кризисном 2009 году, когда в экономике было больше проблем, число таких дел приближалось к 6400. В Ида-Вирумаа в минувшем году в комиссию по трудовым спорам поступило 277 заявлений, в позапрошлом — 259, двумя годами ранее — 280.

Больше всего споров в трудовых отношениях возникает по Эстонии в таких отраслях, как строительство, торговля, гостиничное дело, общепит, по содержанию большинство споров связаны с денежными требованиями. ”В Ида-Вирумаа нынче проблем больше всего было на двух предприятиях по производству металлических изделий, откуда поступила почти треть ида-вируских трудовых споров. Опять же основной проблемой является невыплата заработка”, — говорится в отчёте. Там констатируется и такая тенденция: чем меньше уезд, тем больше количество трудовых споров там ”завязано” лишь на несколько проблемных предприятий.