29.09.2018, 11:40

Споры о культурной автономии. Кальюлайд — Михалу: советую обратиться к своему семейному врачу

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Krõõt Tarkmeel, Anne&Stiil

Раймонд Кальюлайд прокомментировал на своей странице в ФБ высказывания Кристена Михала по поводу Русской культурной автономии:


"Кристен Михал заявил вчера, что создание русской культурной автономии приведёт к отделению Ида-Вирумаа и к другим негативным для эстонского государства последствиям. Я советую Михалу обратиться к своему семейному врачу — современная медицина располагает лекарствами, которые помогают как при навязчивых мыслях, так и при излишней возбудимости.

Закон о культурной автономии — это короткий текст и, разумеется, возможности территориального отделения он не предусматривает. В каком-то смысле речь идёт о виртуальном самоуправлении, которое создаётся представителями национального меньшинства, и которое может, например, открывать свои школы (основываясь на законодательстве, регулирующем создание частных школ), решать вопросы, связанные с культурной жизнью и т.д. Я не знаю, является ли этот шаг необходимым, но совершенно точно могу сказать, что русская культурная автономия не принесла бы нам всеобщую погибель и переход на московское время. Михал мог бы перестать пугать эстонцев живущими здесь русскими, которые являются полноправными членами эстонского общества. Существуют гораздо более разумные способы ведения предвыборной кампании. К тому же член Рийгикогу мог бы знать, о чем говорит".

Tallinn Hockey weekend
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