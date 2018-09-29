Споры о культурной автономии. Кальюлайд — Михалу: советую обратиться к своему семейному врачу



"Кристен Михал заявил вчера, что создание русской культурной автономии приведёт к отделению Ида-Вирумаа и к другим негативным для эстонского государства последствиям. Я советую Михалу обратиться к своему семейному врачу — современная медицина располагает лекарствами, которые помогают как при навязчивых мыслях, так и при излишней возбудимости.

Закон о культурной автономии — это короткий текст и, разумеется, возможности территориального отделения он не предусматривает. В каком-то смысле речь идёт о виртуальном самоуправлении, которое создаётся представителями национального меньшинства, и которое может, например, открывать свои школы (основываясь на законодательстве, регулирующем создание частных школ), решать вопросы, связанные с культурной жизнью и т.д. Я не знаю, является ли этот шаг необходимым, но совершенно точно могу сказать, что русская культурная автономия не принесла бы нам всеобщую погибель и переход на московское время. Михал мог бы перестать пугать эстонцев живущими здесь русскими, которые являются полноправными членами эстонского общества. Существуют гораздо более разумные способы ведения предвыборной кампании. К тому же член Рийгикогу мог бы знать, о чем говорит".