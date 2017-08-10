Спортсменам на заметку: в Таллинне появятся новые велосипедные дорожки

Еще до конца года в Таллинне появятся новые велосипедно-пешеходные дорожки: на Тартуском шоссе — от улицы Леннуяма до Старо-Тартуского шоссе, на улице Туулику — между улицами Кадака и Халла и на улице Какумяэ — от улицы Ланди до улицы Соолахе, значится в пресс-релизе.

По словам заведующего Таллинским коммунальным департаментом Рейо Везиаллика, сейчас в стадии проектирования находится недостающий участок дорожки вдоль улицы Ряйме, ведущей на Какумяэский пляж. При прокладке улицы Рейди будет создаваться дорожка, ведущая от улицы Пирита в центр города.

На следующий год планируются дорожки вдоль улицы Гонсиори — от улицы Манеэжи до улицы Лаагна, вдоль улицы Суур-Сыямяэ — между улицами Кеск-Сыямяэ и Смуула и вдоль улицы Валдеку — на участке от бульвара Вабадузе до Пярнуского шоссе.

В последующие годы намечено соединить дорожкой транспортную развязку в Юлемисте с Кадриоргом и улицу Каларанна с улицей Рейди.