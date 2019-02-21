Спорившая с работниками мясокомбината из-за повышения зарплат Анне Мере получит высшую награду города Раквере

В начале прошло года Мере была против повышения зарплат в требуемом работниками Раквереского мясокомбината размере. Хотя приведшее к самой длительной с момента восстановления независимости Эстонии трудовой забастовке противостояние не лучшим образом повлияло на ее имидж в глазах общественности, Раквереская горупправа решила в этом году наградить Мере высшим городским знаком отличия — Раквереской короной.

Мэр Раквере Марко Торм объяснил решение долговременным вкладом Мере в развитие экономики и трудовую занятость региона.

Он добавил к своему ответу опубликованное на сайте города в середине февраля пресс-сообщение, в котором горуправа объяснила награждение Мере тем, что женщина "долгое время успешно руководит крупнейшим в Эстонии предприятием пищевой промышленности, изготавливающим продукцию Rakvere и Tallegg HKScan Estonia".

На вопрос, не может ли награждение Мере в свете прошлогодних событий показаться немного неуместным, мэр ответил, что горуправа не обсуждала тему, привлекшую большое внимание СМИ.

Торм добавил, что поскольку члены горуправы не выражали мысли насчет этого, он тоже не может давать комментарии на эту тему.