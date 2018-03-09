Спорить надо уметь! Понаблюдайте за профессионалами на третьем международном турнире по дебатам на русском языке

10 и 11 марта в стенах Таллиннского технического университета пройдет международный турнир по дебатам на русском языке — Таллиннский открытый кубок 2018.

Вход для зрителей свободный!

Таллиннский кубок вновь станет самым масштабным мероприятием в русскоязычном направлении общества дебатов Эстонии. В турнире примут участие более ста человек не только из нашей страны, но и из стран ближнего зарубежья, таких как Россия, Украина, Беларуссия. В числе участников игроки, судьи, команда волонтеров и организаторов, и, конечно, зрители и болельщики, которые придут поддержать понравившиеся команды.

Дебаты — это состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему с наличием четких правил. Участники обсуждают спорные темы, по которым нет и не может быть единой точки зрения. Темы затрагивают самые различные области знания: от актуальных общественно-политических до ”вечных” морально-философских проблем. Дебаты проходят по определенному регламенту: есть две стороны — ”за” и ”против”, определенный порядок выступлений и роли спикеров, объективный судья, который решает, кто лучше объяснил свою позицию и, конечно, поддержка зрителей.

От обычных дискуссионных клубов отличаются тем, что участники отстаивают не свою личную позицию, а ту, которая выпала им по жребию-так формируется умение беспристрастно анализировать события, опираясь лишь на логику, а не на субъективные суждения.

Конструктивная дискуссия по важным вопросам.

Дискуссию как таковую часто недооценивают — потому что редко ее видят, всё чаще сталкиваясь с банальным спором, где, конечно, чаще рождается не истина, а конфликт.

Если вы никогда не сталкивались с дебатами, то это огромная пища для размышлений каждому человеку, кто придет. В дебатах участники атакуют сами идеи, а не личность оппонента, и делают это не отклоняясь от темы. Мы уверены, что те, кто придут посмотреть на полуфинальные и финальные игры, точно не пожалеют об этом, и, возможно, даже захотят присоединиться к нашему дебатному сообществу

Всех заинтересованных приглашают в Таллиннский технический университет, в ближайшие выходные марта. Финал состоится 11 марта в 16.30 в здании ТТУ, корпус SOC, факультет экономики, аудитория 209.



Турнир организован Клубом дебатов ТТУ. Турнир поддерживают Эстонское общество дебатов, Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, Таллиннский технический университет и студенческий совет ТТУ.