Спор Рейнсалу и Анвельта: почему министры не согласовывают законопроекты друг друга

Спор министра юстиции Урмаса Рейнсалу и министра внутренних дел Андреса Анвельта о переносе Академии внутренней безопасности в Нарву привел к тому, что в течение нескольких дней они начали оставлять без согласования законодательные инициативы министерств друг друга.

В то время как Министерство внутренних дел Анвельта выступило с анализом плана переноса академии и госконтролер Алар Карис перед Рийгикогу разнес эту идею в пух и прах, министр юстиции Урмас Рейнсалу уже поставил подпись, что от него не получит согласования законопроект Закона об охране порядка Анвельта, который известен в первую очередь как план дать, например, Таллиннской муниципальной полиции больше прав, пишет Eesti Päevaleht.

Министерство внутренних дел оставило без согласования ревизию Пенитенциарного кодекса Министерства юстиции, потому что она якобы неполная. Также получает красный свет созданный министерством законопроект, который дал бы людям возможность обращаться прямо в Госсуд, если они чувствуют, что их основные права нарушены.

"Картина между двумя сильными министерствами не выглядит красивой", — говорят в коалиции Eesti Päevaleht. Одновременно заверяют, что в более широком смысле между партиями противоречий якобы нет.

Само по себе нет ничего необычного в том, что министерства оставляют какой-то законопроект без согласования. С другой стороны, так называемый красный свет — в эстонской политике обычный способ в пределах коалиции оказать давление на министра другой партии или выторговать лучшие условия для какой-либо своей инициативы.

Анвельт сказал в пояснение Eesti Päevaleht, что по-прежнему надеется на конструктивное сотрудничество с министром юстиции. "Для меня тоже стало сюрпризом прочитанное в Delfi несогласование (Закона об охране порядка — прим. авт.). Жаль, что я должен читать это в СМИ, а не как официальное письмо", — сказал министр внутренних дел.

Министерство юстиции в свою очередь раздражает, что анализ переноса академии, который стал известен министрам в воскресенье, был в газетах уже в понедельник. Считают, что за этим стоит Министерство внутренних дел.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал Eesti Päevaleht, что никакого состязания между двумя министрами нет. "Нет-нет, абсолютно нет. Категорически опровергаю!" — заявил он. Несогласование законопроекта Анвельта Рейнсалу объяснил тем, что если государство хочет делегировать право применения силы, например, Муниципальной полиции, условия должны быть очень точно установлены. "Каталог делегирования условий такого принуждения, о котором там говорилось — наручники и так далее — должен быть основательно проработан", — заявил Рейнсалу.

А именно, он вычитал из законопроекта, что Муниципальная полиция могла бы использовать непосредственное принуждение и тогда, когда они проверяют билеты. "Я считаю, что так называемых "зайцев" не нужно заковывать в наручники, потому что езда без билета не должна быть наказуемой в порядке вносимого в регистр проступка", — написал он Анвельту.

Министерство внутренних дел на это отмечает, что такого пункта в законопроекте вообще якобы нет, право применения силы якобы хотят дать на случай, если кто-то в автобусе или трамвае беспокоит или подвергает опасности других, о заковывании в наручники безбилетников якобы нет и речи.

Перенос академии — чей это план?

Описанный спор начался именно из-за переноса Академии внутренней безопасности в Нарву. Уже в том, спорят ли вообще два министерства из-за этого, мнения разнятся. По словам Рейнсалу, разногласий нет и не может быть. "Коалиция согласовала этот перенос, и его утвердило правление СДПЭ", — сказал он.

Правда, заключая коалиционный договор между тремя партиями, туда очень однозначно вписали: "Перенесем Академию внутренней безопасности в Нарву". Такая формулировка не дает никакой возможности отступить от обещанного, но дает возможность играть с тем, в каком объеме перенесут.

Правление родной партии Анвельта тоже действительно решило поддержать план переноса, но с несколькими оговорками: качество образования не должно снизиться и в госбюджете найдут дополнительные средства, так чтобы перенос не повлиял на бюджет внутренней безопасности. Последний анализ показывает, что перенос обошелся бы неимоверно дорого и был бы опасен. Министерство юстиции напротив находит, что перенос академии не принесет бюджету дополнительных расходов.