Спор мэра Таллинна с комиссией по надзору за финансированием партий решится в суде

Аас считает, что предписание, выданное ему, противозаконно и подлежит отмене, поскольку Оясалу и Таранд не были по отношению к нему беспристрастны и занятые ими предварительно позиции могли повлиять на принятое комиссией решение.

"Я материал в "Столице" не заказывал, он был скомпонован на основе ранее опубликованных в прессе сообщений, — подчеркнул Аас. — Честно говоря, за пять месяцев до выборов у меня не было никакой необходимости в такой, как утверждается, рекламной публикации, поскольку ко мне, первому заявившем о своем намерении баллотироваться в мэры, со стороны прессы Эстонии проявлялся и без того чрезвычайно большой интерес".