05.07.2018, 16:20

Спор мэра Таллинна с комиссией по надзору за финансированием партий решится в суде

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna volikogu istung
Tallinna linnapea Taavi AasFoto: Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Таави Аас обратился в Таллинский административный суд для получения юридической оценки в споре с Комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), является ли публикация в газете "Столица" за пять месяцев до выборов заказной политической рекламой и запрещенным пожертвованием, сообщает Раэпресс.

КНФП выдала Аасу 4 июня предписание о возврате городу Таллинн 1011,84 евро, поскольку сочла, что опубликованный в газете "Столица" 22 мая 2017 года материал "Кандидат выяснился: мэром Таллинна может стать Таави Аас" является запрещенным пожертвованием Таллинна Аасу.

"Мы занимаемся перетягиванием каната уже с начала нынешнего года, причем тон в споре задает заведомо предвзятое мнение председателя комиссии Ардо Оясалу и заместителя председателя Каарела Таранда, дошедших до того, что Оясалу выразил намерение засадить меня за решетку задолго до начала хоть какого-то расследования, — сказал Аас. — Я выполню предписание как законопослушный гражданин, но при этом буду до конца отстаивать свои права в суде".

Аас считает, что предписание, выданное ему, противозаконно и подлежит отмене, поскольку Оясалу и Таранд не были по отношению к нему беспристрастны и занятые ими предварительно позиции могли повлиять на принятое комиссией решение.

"Я материал в "Столице" не заказывал, он был скомпонован на основе ранее опубликованных в прессе сообщений, — подчеркнул Аас. — Честно говоря, за пять месяцев до выборов у меня не было никакой необходимости в такой, как утверждается, рекламной публикации, поскольку ко мне, первому заявившем о своем намерении баллотироваться в мэры, со стороны прессы Эстонии проявлялся и без того чрезвычайно большой интерес".

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