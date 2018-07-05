Спор мэра Таллинна с комиссией по надзору за финансированием партий решится в суде

Мэр Таллинна Таави Аас обратился в Таллинский административный суд для получения юридической оценки в споре с Комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), является ли публикация в газете "Столица" за пять месяцев до выборов заказной политической рекламой и запрещенным пожертвованием, сообщает Раэпресс.
КНФП выдала Аасу 4 июня предписание о возврате городу Таллинн 1011,84 евро, поскольку сочла, что опубликованный в газете "Столица" 22 мая 2017 года материал "Кандидат выяснился: мэром Таллинна может стать Таави Аас" является запрещенным пожертвованием Таллинна Аасу.
"Мы занимаемся перетягиванием каната уже с начала нынешнего года, причем тон в споре задает заведомо предвзятое мнение председателя комиссии Ардо Оясалу и заместителя председателя Каарела Таранда, дошедших до того, что Оясалу выразил намерение засадить меня за решетку задолго до начала хоть какого-то расследования, — сказал Аас. — Я выполню предписание как законопослушный гражданин, но при этом буду до конца отстаивать свои права в суде".