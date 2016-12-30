4 января 2017 года в Вильнюсском окружном административном суде будут рассматривать дело, исход которого решит, ситуацию на рынке квалифицированных объявлений. Eesti Meedia, которой принадлежит портал 15min.lt оспорила решение Антимонопольной службы, согласно которому действия компании на рынке повлияли на концентрацию на рынке, несмотря на то, что потребители уже высказали свои замечания о скачке цен на объявления на сайтах.

Антимонопольная служба наблюдает за ситуацией на рынке, чтобы не нарушались условия конкуренции и не было монополий. Из-за неконкурентных цен страдают потребители. Именно этого и касается решение Антимонопольной службы в отношении компании Eesti Meedia. История уходит корнями в 2014 г. Тогда Eesti Meedia через дочернюю компанию Classify приобрела акции AllePal OU. Той принадлежало ЗАО Diginet LT, управлявшее порталами skelbiu.lt, aruodas.lt, ntzemelapis.lt, autogidas.lt, cvbankas.lt.

В то время Eesti Meedia уже управляла 92% акций компании ЗАО Plius. У той в свою очередь был другой портал объявлений (plius.lt, domoplius.lt autoplius.lt). Вскоре потребители ощутили результат — весной 2015 года портал DELFI писал о росте цен на подачу объявлений на квалифицированных порталах. Такие изменения цен на рынке также отметили представители рынка недвижимости, которые также заявили о возможной монополии. Приобретя компанию AllePal, компания Eesti Meedia, возможно, допустила ошибку, не обратившись за разрешением в Антимонопольную службу (АС).

По собственной инициативе в июле 2015 года АС начала процедуру проверки концентрации в связи с приобретенной компанией. АС обязала Eesti Meedia сообщить о концентрации. Eesti Meedia Group утверждала, что ей не нужно разрешение АС, поскольку изменились доходы действующих в Литве компаний. Подтвердили, что Eesti Meedia продала пакет 90% акций, Žurnalų leidybos grupė (ŽLG). Случайно или нет, но издательский бизнес, который приносил немалый доход, оказался в новых руках, сменились владельцы портала, а общие доходы группы уменьшились, поэтому дальше АС ситуацию будет выяснять с помощью суда. Тут начинается самое интересное — Žurnalų leidybos grupė досталась учрежденному в Нидерландах фонду STAK Kemplake.

Как писал портал DELFI, бизнес STAK в Нидерландах регистрируется через нотариусов. При учреждении такого фонда есть возможность отделить право на управление акциями от права на получение выгоды и ограничить возможность третьим лицам узнать, кто является владельцем фонда.

Таким образом, как АС, так и другие интересующиеся ситуацией объекты и ведомства не могут узнать, кто на самом деле получает выгоду от имущества, которым управляет фонд. Фонд STAK Kemplake учрежден 10 октября 2013 г. В 2015 г. сообщили, что 100% Eesti Meedia приобретает UP Invest эстонского предпринимателя Маргус Линнамяэ.

Больше года назад эстонское издание Eesti Ekspress сообщило, что Линнамяэ часто осуществляет деятельность через голландские фонды. STAK Kemplake зарегистрирована по тому же адресу, что и Henley Trust (компания, предоставляющая юридические и налоговые консультации), партнеры которых Лоуренс Ринкес и Ханс Фраатс. Эстонская пресса пишет, что детали биографии Ринкеса и Фраатс, связанные с ŽLG, вызывают немало вопросов о сделке ŽLG. DELFI пытался связаться с управляющим фондом Kemplake — британцем К.Г. Грейвесом.

В интернете сообщается, что Грейвес в 2011 г. был выбран в латвийское правление The British Chamber of Comerce. Указывают, что он работал в PricewaterhouseCoopers в Великобритании, Гонконге, России и стран Балтии. Также сообщается, что в Латвии у него есть семейный бизнес.

Кажется, акционеры Eesti Meedia делают все, чтобы казалось, что ŽLG и ее другое имущество в Литве не связаны. В ноябре этого года сообщили, что пути 15min и ŽLG расходятся — на портале не останется рубрик журналов (žmonės.lt, elaima.lt и т.д.).

Между тем гендиректор 15min Томас Балжекас сказал, что рубрики будут отданы владельцам (ŽLG) и их будут развивать дальше. Грейвес сказал DELFI: "Как вы знаете, 15min.lt и Žurnalų leidybos grupė будут работать отдельно, поэтому очевидно будут перемены. Но это бизнес-решения и не думаю, что я буду ими делиться с журналистами".

Из информации на alfa.lt создается впечатление, что Грейвес — только подставное лицо, а на самом деле ŽLG по-прежнему управляет Eesti Meedia.

"Очень интересно, но некоторые люди думают, что луна сделана из сыра, а ведь это необязательно правда", — ответил Грейвес на такие подозрения. Нынешний директор Žurnalų leidybos grupė Линас Даугела отказался комментировать информацию о фиктивном разделе компаний. Все эти перипетии не убедили АС. Поэтому дело будет рассматривать суд.