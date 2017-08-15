Спонсором эстонского Фонда в защиту семьи оказалось польское христианское ”ультраконсервативное и пророссийское” движение

Польские либералы называют нашумевшее христианское движение правопрадикальным, ультраконсервативным и пророссийским, пишет Eesti Päevaleht.

Ставшее широко известным целевое учреждение ”Фонд в защиту семьи и традиции” (Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks или SAPTK) в прошлом году собрал немалую сумму: на его счет поступило в качестве пожертвований 265 791 евро. В отчете за хозяйственный год фонда значится, что часть этой суммы — 32 000 евро — это Премия "Миссия" Фонда Ааду Луукаса. Но уже в следующей строке отчета значится пожертвование с лаконичным названием: Fundacija Institut Edukacija — 13 000 евро.

По словам Варро Вооглайда, главы SAPTK — фонда, борющегося за христианские ценности, за Fundacija Institut Edukacija стоит целевое учреждение Петра Скарги (Piotr Skarga). ”Это польская организация. Это наши друзья из Кракова, где находится организация, схожая с нашей. Только больше и сильнее”, — объяснил Вооглайд.

Институт и целевое учреждение Петра Скарги не просто больше SAPTK, но и гораздо более противоречиво. Оно не раз являлось причиной скандалов в Польше. Движение, популяризирующее христианскую культуру, поднияло волну недовольства среди польских либералов. Сам институт Петра Скарги прямо именуют праворадикальным, ультраконсервативным и пророссийским.

Несмотря на то, что движение Петра Скарги, по словам его представителей, отстаивает христианские ценности, краковское епископство в отношении данной организации занимает строгую позицию и подчеркивает, что движение действует вразрез — несмотря на ранее обещанное — с церковными законами. Например, возникали проблемы, когда символикой с Девой Марией торговали при помощи агрессивных методов продаж, и, по большей части, ее продавали пожилым людям, у кого и без того денег мало. Тем самым спонсировалась кампания против вступления в ЕС.

Церковь дистанцировалась от движения Петра Скарги в 2001 году.

В 2014 году польские церковные власти заново рассмотрели свою позицию в отношении деятельности организации Петра Скарги. Они отметили в своем обращении: ”Движение Скарги — частная организация, спонсируемая людьми, не состоящими в приходе. Институционально движиние не связано с церковью и действует под свою ответственность. Движение Петра Скарги не просило одобрения своего статута церковью, и, ввиду этого, ее нельзя считать признанным церковью движением”.

Вооглайд: обвинения — поклеп

Главу Фонда в защиту семьи и традиции Варро Вооглайда не тревожат нарекания польской церкви в отношении учреждения Скарги. ”Поскольку целевое учреждение Петра Скарги — не каноничная организация, а светское объединение, действующее по гражданской инициативе, мы не сочли нужным углубляться в его отношения с польским епископством. Мы знаем, что этой организацией управляют положительные и честные люди”, — прокомментировал ситуацию Вооглайд.

Eesti Päevaleht обратилась за комментарием напрямую к целевому учреждению Петра Скарги. Журналист пытался выяснить, почему организация поддержала SAPTK такой внушительной суммой; намерены ли они продолжать пожертвования, и если да — с какой целью; имеются ли ввиду этого и эстонского фонда какие-либо обязательства. Также газета пыталась выяснить, откуда движение Петра Скарги получает финансирование, и поддерживает ли оно какие-либо другие европейские движения.

Институт Петра Скарги оставил эти вопросы без ответа. По мнению ведущего представителя движения Валдиса Гринcтейнса, эти вопросы — невежливые. Его крайне возмутила такого рода некорректность, и, по его мнению, журналист, задавая подобного рода вопросы, повел себя, как комиссар гестапо.