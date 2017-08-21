Список Сависаара и Ивановой будет называться "Избирательный союз Сависаара"

Сторонники Эдгара Сависаара, решившие создать отдельный от Центристской партии список под руководством Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой, выйдут на местные выборы как "Избирательный союз Сависаара", официальная регистрация которого в Республиканской избирательной комиссии запланирована на конец недели, рассказала одна из организаторов списка — депутат Рийгикогу Ольга Иванова.

По словам Ивановой, в настоящее время в списке числится более 50 человек, в их числе много и членов Центристской партии, пишет rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Называть имена кандидатов в избирательном списке организаторы не намерены до сентября из-за опасения давления на них со стороны руководства партии: "Новые люди присоединяются к нам каждый день. Но пока не хотелось бы создавать для них дополнительного стресса, поэтому их имена мы сейчас не раскроем".

По словам Ивановой, "Избирательный союз Сависаара" пойдет на выборы не только в Таллинне, но и в Маарду, и в Силламяэ, и, скорее всего, в Нарве: "В Маарду уже состоялась встреча Эдгара Сависаара с потенциальными кандидатами. Это люди независимые, которые не боятся идти с Эдгаром, в отличие от таллиннцев".

Первым номером по Ласнамяэ будет Эдгар Сависаар, подтвердила Иванова, но другие первые номера раскрывать отказалась.