Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину

Евгений Криштафович Foto: Karli Saul

МИД РФ сообщил о составлении списка жителей Эстонии, кому запрещен въезд на территорию России по причине ”русофобских” высказываний и воззрений. Хотя сам списко засекречен и его фигурантов не называют публично ни российские, ни эстонские власти, некоторые попавшие в него деятели сами рассказывают об этом в соцсетях. Видимо, считая это неким достижением.