07.06.2018, 11:49

Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину

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добавлены цитаты: фигуранты гордятся попаданием в список!
rus.delfi.ee
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Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину
Евгений КриштафовичFoto: Karli Saul

МИД РФ сообщил о составлении списка жителей Эстонии, кому запрещен въезд на территорию России по причине ”русофобских” высказываний и воззрений. Хотя сам списко засекречен и его фигурантов не называют публично ни российские, ни эстонские власти, некоторые попавшие в него деятели сами рассказывают об этом в соцсетях. Видимо, считая это неким достижением.

Итак, на данный момент известно, что в список ”невъездных” (это, кстати, так называемый симметричный российский ответ на европейский ”Списко Магнитского”) вошли: журналист Айнар Рууссаар, гражданский активист Евгений Криштафович, сотрудник Эстонского института памяти и единомышленник Криштафовича Сергей Метелв, историк Игорь Копытин и ”прославившийся” расистскими и националистическими высказываниями в фейсбуке служащий Кайтселийта и политик партии EKRE Урмас Рейтельманн.

Некоторые цитаты из заявлений фигурантов списка:

Е. Криштафович: «...Это лучшее признание, которое власть чекистов могла мне дать».

С.Метлев: «...что кремлевская номенклатура называет русофобом русского, требует отдельного исследования, потому что по их логике я, видимо, должен был сгореть от злости. Но я считаю внесение в список наоборот признанием.»

У.Рейтельманн: «Чувствую себя возвышенно».

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