Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину

МИД РФ сообщил о составлении списка жителей Эстонии, кому запрещен въезд на территорию России по причине ”русофобских” высказываний и воззрений. Хотя сам списко засекречен и его фигурантов не называют публично ни российские, ни эстонские власти, некоторые попавшие в него деятели сами рассказывают об этом в соцсетях. Видимо, считая это неким достижением.
Итак, на данный момент известно, что в список ”невъездных” (это, кстати, так называемый симметричный российский ответ на европейский ”Списко Магнитского”) вошли: журналист Айнар Рууссаар, гражданский активист Евгений Криштафович, сотрудник Эстонского института памяти и единомышленник Криштафовича Сергей Метелв, историк Игорь Копытин и ”прославившийся” расистскими и националистическими высказываниями в фейсбуке служащий Кайтселийта и политик партии EKRE Урмас Рейтельманн.