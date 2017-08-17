Список Криштафовича: когда житель Таллинна голосует за центристов, где-то умирает одна ласточка

Сегодня Таллиннской избирательной комиссии представил документы на регистрацию избирательный союз "Город-метро", учредителями которого стали юрист Евгений Криштафович и разработчик программного обеспечения, член Кайтселийта Андрей Соснин, сообщает избирательный союз в пресс-релизе.

В избирательном союзе в настоящее время изъявили желание баллотироваться 20 человек, и целями программы является строительство в Таллинне скоростного трамвая — легкого метро, упразднение управ частей города, а также предоставление жителям льготных стоматологических услуг.

"Большинство участников избирательного союза составляют молодые люди в возрасте 20-40 лет, в списке эстонские и русские кандидаты идут подряд. Цель нашей команды на этих выборах — предложить альтернативу Центристской партии, так как каждый раз, когда житель Таллинна голосует за про-путинскую силу, где-то умирает одна ласточка", — заявил учредитель избирательного союза Евгений Криштафович.

Основой программы избирательного союза "Город-метро" является анализ, проведенный в 2009 году для Таллиннской визионной конференции Институтом исследований будущего Эстонии, который предусматривает строительство в Таллинне скоростного трамвая — легкого метро.

"Мы желаем исполнить мечту нескольких поколений жителей Таллинна и построить в столице Эстонии легкое метро, которое было бы преимущественно наземным, как в Хельсинки. Предложенное таллиннскими архитекторами видение города-метро центристская мэрия игнорировала, и даже строительство скоростного трамвая в Ласнамяэ они не считают нужным. Мы намерены это изменить, так как быстрый общественный транспорт является для нас четким приоритетом", — добавил Криштафович.

По словам Криштафовича, возможность реализации проекта подтвердили и

эксперты в области геологии, однако о стоимости строительства подземной

части метро говорить пока рано.

Для того, чтобы найти деньги для масштабных инвестиционных проектов, избирательный союз предлагает упразднить управы частей города и предоставлять муниципальные услуги через три региональных центра обслуживания, как это делает департамент полиции и погранохраны.

Кроме этого, политическая сила намерена уменьшить количество городских

департаментов вдвое и сократить на четверть аппарат городских чиновников, в том числе бюро Таллиннского омбудсмэна в полном составе, муниципальный банк, Таллиннское ТВ, редакции муниципальных газет и многочисленных политических советников.

"Кроме метро деньги нужны и для нашего важнейшего социального проекта, который мы намерены начать в Таллинне — бесплатной стоматологии. Мы предлагаем жителям Таллинна до 200 евро компенсации стоматологических услуг в течение трех лет, и намерены открыть дополнительно к поликлинике на Тынисмяги в каждой части города сеть муниципальных стоматологических клиник с льготными ценами. Для этой цели нужно примерно 30-40 миллионов евро ежегодно, а потому сокращение административных расходов Таллинна неизбежно", — заявил Криштафович.

Для регистрации избирательного союза у избирательной комиссии есть три

рабочих дня. После этого станет возможным предоставление списков

кандидатов.