Список кавалеров медали Ратуши пополнили инициатор и организатор таллиннских рождественских ярмарок

Ярмарка нынешнего года, по традиции проводящаяся на Ратушной площади, признана лучшей в Европе. Она получила наибольшее количество голосов из числа 200 тысяч, принявших участие в соответствующем голосовании. В среднем ярмарку посещают ежегодно около полумиллиона человек как местных жителей, так и гостей из самых разных уголков планеты.

Фото: Раэпресс



