18.12.2018, 21:30

Список кавалеров медали Ратуши пополнили инициатор и организатор таллиннских рождественских ярмарок


rus.delfi.ee
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Tallinna Jõuluturg. Majanduse lisandväärtusest 64% loodi Harjumaal.
Tallinna Jõuluturg. Tallinna Jõuluturg. Majanduse lisandväärtusest 64% loodi Harjumaal.Foto: Taavi Sepp

На торжественном предрождественском приеме в Таллиннской ратуше мэр столицы Таави Аас вручил сегодня медали Ратуши инициатору возобновления рождественских ярмарок в Таллинне предпринимателю Паулю Обершнейдеру и организатору этих ярмарок Диане Харуссоо, сообщает Раэпресс.

Ярмарка нынешнего года, по традиции проводящаяся на Ратушной площади, признана лучшей в Европе. Она получила наибольшее количество голосов из числа 200 тысяч, принявших участие в соответствующем голосовании. В среднем ярмарку посещают ежегодно около полумиллиона человек как местных жителей, так и гостей из самых разных уголков планеты.

Фото: Раэпресс


Фото: Раэпресс
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