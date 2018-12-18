Список кавалеров медали Ратуши пополнили инициатор и организатор таллиннских рождественских ярмарок

На торжественном предрождественском приеме в Таллиннской ратуше мэр столицы Таави Аас вручил сегодня медали Ратуши инициатору возобновления рождественских ярмарок в Таллинне предпринимателю Паулю Обершнейдеру и организатору этих ярмарок Диане Харуссоо, сообщает Раэпресс.
Ярмарка нынешнего года, по традиции проводящаяся на Ратушной площади, признана лучшей в Европе. Она получила наибольшее количество голосов из числа 200 тысяч, принявших участие в соответствующем голосовании. В среднем ярмарку посещают ежегодно около полумиллиона человек как местных жителей, так и гостей из самых разных уголков планеты.