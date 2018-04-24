24.04.2018, 07:15

Спикеры национальных парламентов отметили необходимость более активного вовлечения граждан

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rus.delfi.ee
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В Таллинне проходит встреча спикеров парламентов государств-членов ЕС. В ходе встречи участники подчеркнули, что при формировании будущего союза необходимо единство государств-членов, укрепление роли национальных парламентов и более эффективное вовлечение граждан, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, большие и малые государства могут расти, развиваться и воплощать в жизнь новые идеи только в сильной и стабильной международной среде. ”Европейский союз — это не безликая организация, решающая определенные проблемы, — сказал Нестор. — Это часть нашей европейской идентичности. Поэтому критически важно сделать союз более близким для граждан. Важная роль в этом процессе и значительные возможности — у национальных парламентов, которые объединяют местные сообщества”.

По словам председателя Европейского парламента Антонио Таяни, будущее Европы формируют политика и политики. ”Граждане хотят видеть более демократичное и эффективное объединение, которое было бы ориентировано на решение их основных проблем — безопасности, миграции и увеличения занятости” — сказал Таяни в своей речи и призвал политиков более тесно сотрудничать с гражданами. Он отметил важность повышения избирательной активности, ответственность за которую, по его оценке, в первую очередь несут политики.

Говоря об экономике Европейского союза, Таяни сказал, что рынок Европейского союза велик, но сильными государства-члены могут быть, лишь действуя сообща. ”Мы представляем собой нечто большее, чем политическое объединение. Мы — ценностное сообщество”, — сказал Таяни.

Маршал Сейма Польши Марек Кухциньски сказал в своей речи о необходимости укрепления на уровне Европейского союза роли национальных парламентов, которые являются связующим звеном между гражданами и международными представителями. ”Для того, чтобы будущее Европейского союза было успешным, необходимо восстановить доверие граждан”, — сказал Кухциньски.

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Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и президент Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи выделили в своих выступлениях общие проблемы ЕС: безопасность, защита внешних границ, борьба с нелегальной миграцией и углубление диалога между государствами,

Обсуждение продолжится сегодня. В центре внимания будут вопросы безопасности и обороны Европы. С докладами выступят спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка.

В конференции также принимают участие делегации Албании, Македонии, Черногории, Сербии, Турции, Норвегии, Исландии и Швейцарии

Конференция проходит в отеле Hilton Park Hotell. За прямой трансляцией можно следить на сайте parleu2017.ee. Там же можно ознакомиться с программой мероприятия. Фото/видеоматериалы можно будет найти на сайте parleu2017.ee и на аккаунтах Рийгикогу во Flickr и YouTube. Они будут публиковаться при первой возможности. Мнения участников конференции также можно будет найти в Facebook и Twitter Рийгикогу.

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