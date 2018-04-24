Спикеры национальных парламентов отметили необходимость более активного вовлечения граждан

По словам председателя Европейского парламента Антонио Таяни, будущее Европы формируют политика и политики. ”Граждане хотят видеть более демократичное и эффективное объединение, которое было бы ориентировано на решение их основных проблем — безопасности, миграции и увеличения занятости” — сказал Таяни в своей речи и призвал политиков более тесно сотрудничать с гражданами. Он отметил важность повышения избирательной активности, ответственность за которую, по его оценке, в первую очередь несут политики.

Говоря об экономике Европейского союза, Таяни сказал, что рынок Европейского союза велик, но сильными государства-члены могут быть, лишь действуя сообща. ”Мы представляем собой нечто большее, чем политическое объединение. Мы — ценностное сообщество”, — сказал Таяни.

Маршал Сейма Польши Марек Кухциньски сказал в своей речи о необходимости укрепления на уровне Европейского союза роли национальных парламентов, которые являются связующим звеном между гражданами и международными представителями. ”Для того, чтобы будущее Европейского союза было успешным, необходимо восстановить доверие граждан”, — сказал Кухциньски.

Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко и президент Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи выделили в своих выступлениях общие проблемы ЕС: безопасность, защита внешних границ, борьба с нелегальной миграцией и углубление диалога между государствами,

Обсуждение продолжится сегодня. В центре внимания будут вопросы безопасности и обороны Европы. С докладами выступят спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, председатель Бундестага Германии Вольфганг Шойбле и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка.

В конференции также принимают участие делегации Албании, Македонии, Черногории, Сербии, Турции, Норвегии, Исландии и Швейцарии