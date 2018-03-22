Спикером Рийгикогу останется Эйки Нестор, вице-спикерами избраны Энн Ээсмаа и Калле Лаанет. Говорят, был сговор

Сегодня в Рийгикогу состоялись выборы правления. Спикером останется Эйки Нестор, вице-спикерами избраны Энн Ээсмаа и Калле Лаанет.

Выборы правления Рийгикогу — это в любом случае скорее формальное разделение должностей. Но не в этот раз. Внутренние распри в Партии реформ, кажется, не утихли. По словам Марта Хельме, и EKRE поддержала кандидатуру Лаанета, поэтому чисто матиметически никак не получается, чтобы реформисты единогласно поддержали бы Лаанета.

На должность председатебя выдвигал свою кандидатуру Эйки Нестор. И не надо было гадать на кофейной гуще: ясно было, что он получит необходимую поддержку. Вчера EKRE сообщила, что они выдвинут в качестве кандидата Хенна Пыллуааса.

”За меня обещали голосовать люди из разных партий. Как из Партии реформ, так и из коалиционных партий”, — сказал он. Нестор получил 54 голоса, Пыллуаас — 35.

На место вице-председателя баллотировались Энн Ээсмаа и Калле Лаанет. Ээсма получила 56 голосов.

По словам Марта Хельме, реформисты и члены EKRE сговорились. Первые проголосовали за Пыллуааса, а шесть членов от Консервативной партии, в свою очередь, поддержали Лаанета.