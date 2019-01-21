Спикер Рийгикогу примет участие в торжественном заседании, приуроченном к столетию парламента Ирландии

По словам Нестора, празднование столетия парламента говорит о том, что парламентская демократия хорошо проявила себя как способ организации жизни государства. ”Избранный народом парламент порой работает медленнее, чем нам хотелось бы, но он учитывает самые разные мнения и идеи и ищет компромиссы”, — сказал Нестор.

Нестор отметил, что Рийгикогу — одного возраста с парламентом Ирландии и в апреле также отпразднует сотую годовщину законотворчества и политических обсуждений. ”Сто лет — длинный срок в жизни одного человека, но как государство мы еще молоды. Нам есть чему вместе поучиться и куда развиваться”, — сказал он.

Нестор также отметил, что отношения между Эстонией и Ирландией по-прежнему очень дружественные. ”Эстония поддерживала и продолжает поддерживать позиции Ирландии в вопросах Брекзита совместно с другими государствами-членами ЕС”, — сказал Нестор.

Сто лет тому назад большинство депутатов, избранных от Ирландии в ходе прошедших в Великобритании в 1918 году общих выборов, отказались от своих рабочих мест в нижней палате парламента Великобритании и основали парламент Ирландии. Парламент Ирландии впервые собрался 21 января 1919 года, в одностороннем порядке принял декларацию о независимости и огласил ее от имени Ирландской Республики. Торжественное заседание, приуроченное к столетию парламента Ирландии, пройдет в круглом зале, где была объявлена Ирландская Республика.