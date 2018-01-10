10.01.2018, 19:50

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился с президентом КНР

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rus.delfi.ee
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Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился с президентом КНР
Foto: Riigikogu

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор, находясь с визитом в Китайской Народной Республике, совместно с коллегами из Северных и Балтийских стран встретился с президентом КНР Си Цзиньпином.

”Отношения между Эстонией и Китаем за последние годы существенно укрепились. Наша встреча с президентом — также подтверждение этому”, — сказал Нестор после встречи.

Пресс-служба Рийгикогу сообщает, что встреча была посвящена возможностям и проблемам, возникающим в связи с глобализацией. Участники также обсудили необходимость развивать открытую и жизнестойкую глобальную экономическую среду. ”Современный мир требует обширного сотрудничества, но и лучшего понимания целей разных государств. Лишь так глобализованный мир может быть успешным”, — сказал спикер Рийгикогу.

Участники встречи также отметили, что мир нуждается в быстрых изменениях, которые учитывали бы принципы экологически чистого развития и окружающую среду. По их мнению, ключ к борьбе с изменениями климата — обширное сотрудничество между разными регионами.

На встрече также обсудили инициативу КНР о Новом шелковом пути и ее положительное влияние на развитие торговых отношений между нашим регионом и КНР.

По мнению всех участников, формат встречи был выбран очень удачно. ”Формат Северных и Балтийских стран (NB8) хорошо зарекомендовал себя в дипломатических отношениях. Встречи, прошедшие в Китае на высшем уровне, подтверждают это. В июле мы планируем провести встречи в этом же формате в Исландии”, — сказал Нестор. Ранее в том же формате проходили визиты в Вашингтон, Киев и Тбилиси.

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