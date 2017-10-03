Спикер Рийгикогу Эйки Нестор находится с визитом в Словении. В Любляне Нестор встретится с президентом Республики Словения Борутом Пахором, спикером парламента Миланом Брглезом, премьер-министром Мирославом Цераром и министром иностранных дел Карлом Эрьявецем, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Нестора, цель визита — укрепить тесные двусторонние отношения и обсудить предложения, связанные с будущим ЕС. ”В истории Эстонии и Словении есть много похожих аспектов. Поэтому нам легко понять друг друга, — сказал Нестор. — Обе страны являются членами ЕС и НАТО и разделяют общие ценности”.

Завтра Нестор встретится с председателем комиссии парламента Словении по иностранным делам Йожефом Хорватом и председателем комиссии по делам Европейского союза Камалом Изидором Шакером. В Любляне Нестор также планирует встретиться с вице-спикерами парламента Словении Приможем Хайнзом и Матьяжем Немецем, а также с представителями парламентских фракций.

Основные темы встреч касаются будущего ЕС, безопасность в Европе, присутствия войск НАТО и расходов на оборону.

В Словении Нестор представит позиции Эстонии, как председателя Совета Европейского союза. Он передаст коллегам приглашение принять участие на конференции спикеров, которая пройдет в апреле 2018 г. в Таллинне в рамках председательства.

С визитом в Словении также находятся заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус и председатель конституционной комиссии Марко Померантс.