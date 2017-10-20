Spiegel: неграждане Эстонии и Латвии живут как в апартеиде

Известное немецкое издание Spiegel пишет, что ситуация с негражданами в Эстонии и Латвии смахивает на апартеид.

”Они не могут выбирать. Они не могут становиться чиновниками, полицейскими и военным. Также для них недоступны многие другие должности публичного сектора. При начислении пенсии они находятся в немилости. Работать за границей они могут лишь в результате бюрократических усилий. Путешествовать тоже сложнее среднего”, — пишет издание.

”Предыдущий абзац может прозвучать как апартеид, но для 330 000 человек в двух странах ЕС это обыденность. Речь идет о негражданах Латвии и Эстонии, которые после обретения независимости странами Балтии получили от государства особый статус”, — написано в статье.