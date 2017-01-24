Министерство социальных дел хочет начать проводить на предприятиях проверки с целью выявить несоответствия в зарплатах мужчин и женщин. Целью надзора, осуществлять который будет Трудовая инспекция, станет обеспечение равноправия полов – мужчины и женщины должны получать за одну и ту же работу одинаковую зарплату, пишет Eesti Päevaleht.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, речь идет о более широкой концепции. ”Еврокомиссия нам уже несколько лет делает замечания о необходимости предпринять дополнительные шаги для уменьшения разницы в зарплатах между представителями разных полов”, — сказал он.

Для оценки разницы в зарплатах будет разработан дигитальный инструмент (т.н. спидометр разницы в зарплатах), который на основании классификации должности, пола и еще некоторых показателей будет определять, есть ли на предприятие неравенство в зарплатах.

По словам специалиста министерства Агнес Эйнман, которая занимается данным вопросом, выявление неравенства в зарплатах не будет обязательно означать, что речь идет о дискриминации. При необходимости на предприятии проведут аудит, а также будут даны консультации по реформе политики зарплат. Если предприятие откажется проводить аудит самостоятельно, то за него это сделает Трудовая инспекция.

В связи с этим возникает вопрос как о том, какой реальный вклад при и без того ограниченном государственном ресурсе смогут внести чиновники, так и вопрос о том, насколько быстро будет возможно запустить инфосистемы.

Согласно закону, работодатели уже сейчас обязаны платить мужчинам и женщинам за выполнение одной и той же или идентичной работы одинаковую зарплату. Также они обязаны собирать статистические данные, касающиеся пола, и регулярно предоставлять информацию о равном обращении на предприятии. Несмотря на это, исследования показывают, что закону следуют далеко не все, поэтому необходимо более интенсивное вмешательство со стороны государства.

Вопросами неравного обращения, в том числе между мужчинами и женщинами, занимается уполномоченный по половому равноправию и равному обращению Лийза Пакоста. ”Важно, чтобы женщина с маленькой зарплатой получила в реальности прибавку”, — сказала Пакоста. По ее словам, за время ее пребывания в должности (чуть более года), поступило всего два обращения, связанных с неравной зарплатой. Обе жалобы поступили от работников публичного сектора.

По данным Департамента статистики, в 2015 году разница в зарплатах мужчин и женщин составляла 22,2%.

Graafik: Toom Tragel

Разработкой спидометра занимается Налогово-таможенный департамент. По прогнозам Осиновского, ИТ-решения могут быть готовы к концу года. Поскольку для расширения полномочий Трудовой инспекции необходимо внести в закон изменения, правительство начнет обсуждение вопроса уже в ближайшие месяц-два.

По словам астрофизика и бывшего спикера Рийгикогу Эне Эргма, обсуждение этой темы унижает женщин. ”Извините, но это псевдотема. Неужели нам, действительно, больше нечем заняться, кроме как клеймением? Метят машины, теперь начинают метить и фирмы. Скоро будем как нацистская Германия. Подобное клеймение неуважительно по отношению к женщинам. Я думаю, что вместо того, чтобы унижать, можно было поддержать женщин. К примеру, я порекомендовала коллегу-женщину в члены Академии наук. Теперь и другие члены академии видят ее ценность. Если женщина желает и показывает, насколько он сильна в своей области, то никакого особенного отношения не надо”, — отметила Эргма.