30.09.2018, 11:00

Спешите участвовать! Лучшие работы фотоконкурса ”Животные в Пирита” попадут на страницы календаря

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rus.delfi.ee
EST 4
Saarmas Pirita teel
Saarmas Pirita teelFoto: Jaanus Lensment

Районная управа Пирита объявляет конкурс ”Животные в Пирита”, лучшие работы конкурса будут использованы в оформлении календаря управы Пирита на 2019 год.

”Ежегодно управа Пирита выпускает календари, которые рассылаются домой жителям нашего района. В этот раз мы хотели бы использовать фотографии, сделанные жителями Пирита, чтобы календарь был более своим, домашним”, — сказала старейшина района Алина Тубли.

Жюри отберет 12 лучших работ, а самая лучшая фотография, которая будет размещена на обложке календаря, выяснится в результате народного голосования на страничке пиритаской управы в Facebook. Каждый участник может прислать на конкурс не более семи фотографий. Фотографии не обязательно должны составлять единую композицию, их можно присылать даже по одной. Фотографии следует присылать не позднее 1 ноября 2018 года.

Более подробную информацию можно получить на странице https://www.tallinn.ee/est/pirita/Uudis-Vota-osa-fotokonkursist?filter_otsing_uudis_rubriik_id=75.

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