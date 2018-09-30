Спешите участвовать! Лучшие работы фотоконкурса ”Животные в Пирита” попадут на страницы календаря

”Ежегодно управа Пирита выпускает календари, которые рассылаются домой жителям нашего района. В этот раз мы хотели бы использовать фотографии, сделанные жителями Пирита, чтобы календарь был более своим, домашним”, — сказала старейшина района Алина Тубли.

Жюри отберет 12 лучших работ, а самая лучшая фотография, которая будет размещена на обложке календаря, выяснится в результате народного голосования на страничке пиритаской управы в Facebook. Каждый участник может прислать на конкурс не более семи фотографий. Фотографии не обязательно должны составлять единую композицию, их можно присылать даже по одной. Фотографии следует присылать не позднее 1 ноября 2018 года.

Более подробную информацию можно получить на странице https://www.tallinn.ee/est/pirita/Uudis-Vota-osa-fotokonkursist?filter_otsing_uudis_rubriik_id=75.