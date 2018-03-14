Спецкомиссия Рийгикогу обсудила вопросы, связанные с государственной бюджетной стратегией

Сегодня на заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета получила обзор процесса составления государственной бюджетной стратегии и информацию о планах Министерства финансов в связи со следующим многолетним финансовым планом Европейского союза. Данные предоставил министр финансов Тоомас Тынисте, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Специальная комиссия получила информацию о составлении государственной бюджетной стратегии на период с 2019 по 2022 гг. Министр пояснил, как планируется изменить содержание и оформление стратегического документа, а также насколько детально будут описаны запланированные инвестиции и программа финансирования. Специальная комиссия попросила пояснить, как в бюджете отображены субсидии ЕС и насколько были учтены рекомендации аудита Государственного контроля в связи с предстоящим сокращением поступающих из ЕС средств. Министерство финансов также представило информацию о разделении Эстонии на два региона при планировании следующего дотационного периода ЕС.

По словам председателя специальной комиссии Айвара Сыэрда, Министерство финансов, скорее всего, не будет отдельно расписывать, как пойдет подготовка к предполагаемому сокращению субсидий ЕС в течение периода следующего многолетнего финансового плана ЕС. Также не будет и отдельного плана действий. ”Но министерство пообещало решить все связанные с субсидиями ЕС вопросы в ходе составления бюджетной стратегии”, — сказал Сыэрд.

По его оценке, основную проблему представляет разъяснение документа членам Рийгикогу. ”Важно, чтобы члены парламента смогли найти в документе достаточную информацию об интересующих их программах финансирования и объемах финансирования различных областей на следующие четыре года”, — добавил он. По словам Сыэрда, на основании предварительного отчета Министерства финансов специальная комиссия составит свои рекомендации касательно того, какая информация и в какой форме должна быть представлена в стратегическом документе. ”Одно из нововведений — программы финансирования для более крупных инвестиций будут расписаны отдельно и на каждый год. Много внимания при составлении новой стратегии также уделяется вопросу зарплат работников публичного сектора”, — сказал Сыэрд.

По словам члена специальной комиссии Инары Луйгас, внимание следует уделить и варианту деления Эстонии на два региона для следующих многолетних финансовых планов ЕС. ”Важно, чтобы Рийгикогу получил подробный и исчерпывающий обзор исключений. Все эти вопросы надо тщательно обсудить. Поэтому мы вернемся к этой теме на следующих заседаниях специальной комиссии”, — сказала Луйгас.

В заседании также участвовали вице-канцлер Министерства финансов по вопросам бюджетной политики Кайе Коскару-Нельк и руководитель отдела государственного бюджета Марика Туусис, старшие аудиторы Государственного контроля Эрмо Лийдеманн и Герт Шультц, а также руководитель по коммуникациям Тоомас Маттсон.